CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng nhà máy của Đức bất ngờ tăng trong tháng 11

Đơn đặt hàng nhà máy của Đức tăng trong tháng 11, trái với kỳ vọng của các nhà phân tích:
-
Đơn đặt hàng nhà máy tăng 5,6% so với tháng trước (m/m) trong tháng 11 (dự báo: -1,0%), sau mức của tháng 10 được điều chỉnh lên -1,6% (ban đầu: -2,0%, điều chỉnh từ -0,5%).
-
Bộ Kinh tế Đức ước tính mức tăng nằm trong khoảng 0,5%–1,0%; trong khi tăng trưởng theo năm (y/y) của tháng 10 đạt 3,8% (dự báo: -0,7%).
-
Loại trừ các đơn hàng lớn, đơn đặt hàng nhà máy tăng 0,4% m/m.
-
Tổng đơn đặt hàng nhà máy ghi nhận mức tăng m/m mạnh nhất kể từ tháng 12/2024.
Thị trường nổi bật - Silver🚨
Khảo sát của Fed New York: Kỳ vọng lạm phát cao hơn, nhưng đồng thời kỳ vọng giá cổ phiếu cũng cao hơn 📄🔎
Chỉ số US2000 đạt đỉnh kỷ lục mới
Thị trường tiền điện tử "đỏ lửa"📉 Ripple lao dốc bất chấp thông tin hợp tác với Amazon
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.