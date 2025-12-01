CẬP NHẬT MỚI: Đồng bảng Anh tăng nhẹ sau khi dữ liệu PMI được công bố 📌

15:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 11:
S&P Global Manufacturing PMI: thực tế 50.2; dự báo 50.2; trước đó 50.2;
Không có bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào đã giúp đồng bảng Anh “dễ thở” hơn và hồi phục lại một phần mức giảm ở đầu phiên. Tuy nhiên, đà mạnh lên của đồng bảng đã bắt đầu từ trước khi công bố dữ liệu, nhiều khả năng được thúc đẩy bởi triển vọng yếu hơn tương đối tại Khu vực đồng euro.
Nguồn: xStation5
