Chỉ số EU50 gần đạt mức đỉnh kỷ lục 🔎

EU50 đang ghi nhận một phiên giao dịch tăng nhẹ, với chỉ số tăng 0.4% trong ngày, trong khi bức tranh tổng thể của thị trường vẫn mang tính tích cực. Hiện tại, 71% các thành phần trong chỉ số đang giao dịch trong vùng tăng giá, và 60% cổ phiếu vẫn nằm trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, cho thấy đà tăng được phân bổ khá rộng trên toàn thị trường. Chỉ số hiện chỉ thấp hơn 1.5% so với mức đỉnh lịch sử (ATH), với mức sinh lời +1.0% trong 7 ngày qua, +3.4% trong một tháng và +5.0% từ đầu năm.

Các lĩnh vực chính dẫn đầu thị trường bao gồm vật liệu, tài chính và công nghiệp.

Đà tăng hôm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi các ngành Materials, Financials, Communications, Technology và Industrials. Materials là nhóm mạnh nhất, tăng 0.8%, được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của Saint-Gobain (+1.83%) và BASF (+1.28%). Trong nhóm Financials, các cổ phiếu nổi bật gồm UniCredit (+1.52%), BNP Paribas (+1.41%) và BBVA (+1.34%). Tuy nhiên, ngành này không đồng đều — Deutsche Bank (-2.29%) hiện là cổ phiếu yếu nhất trong nhóm biến động lớn hôm nay. Trong nhóm Industrials, Airbus (+1.95%) và Safran (+1.38%) tăng tốt, trong khi áp lực giảm đến từ Bayer (-1.77%), Siemens Energy (-1.69%) và Anheuser-Busch InBev (-0.90%).

Việc mua lại cổ phiếu tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán châu Âu

Một yếu tố hỗ trợ khác của thị trường châu Âu là chủ đề mua lại cổ phiếu ở mức kỷ lục. Theo Barclays, các công ty trong chỉ số Stoxx 600 đã mua lại khoảng 18 tỷ EUR cổ phiếu trong tháng 4, gần mức đỉnh chu kỳ và cao hơn đáng kể so với mức trung bình theo mùa. Barclays cũng lưu ý rằng gần 80% các chương trình buyback được công bố cho năm 2026 vẫn chưa được thực hiện, điều này có thể tiếp tục tạo lực cầu kỹ thuật cho cổ phiếu châu Âu trong những tháng tới.

Các chương trình mua lại đã được công bố

Siemens đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 6 tỷ EUR.

Shell công bố chương trình buyback trị giá 3 tỷ USD.

Eni công bố chương trình 1.5 tỷ EUR.

ING công bố chương trình 1 tỷ EUR.

Deutsche Bank được Barclays nhấn mạnh là một trong những công ty còn lượng buyback lớn so với vốn hóa thị trường cần thực hiện trước cuối tháng 8.

Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco và Royal Unibrew cũng được xác định là các công ty có chương trình mua lại cổ phiếu đáng kể chưa được triển khai hết.

Hôm nay, bức tranh của EU50 vẫn mang tính tích cực, dù có phần chọn lọc hơn là trạng thái hưng phấn. Đồng thời, định giá của chỉ số với P/E trailing 18.7x vẫn tương đối thấp so với các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ.