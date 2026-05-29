Thị trường nổi bật: EURUSD

Hôm nay, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu lạm phát sơ bộ từ các bang quan trọng của Đức, tiếp theo là báo cáo lạm phát toàn quốc được công bố vào cuối ngày (14:00 CET). Trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục nâng lãi suất, sự chú ý của nhà đầu tư đang tự nhiên hướng về EURUSD. Nếu ECB cuối cùng quyết định tăng lãi suất, đồng euro có thể hưởng lợi trong ngắn hạn, mặc dù ngân hàng trung ương sẽ đối mặt với rủi ro làm suy yếu thêm hoạt động kinh tế để đổi lấy tiến triển bổ sung trong cuộc chiến chống lạm phát. Ngược lại, quyết định giữ nguyên lãi suất — dù thị trường gần như hoàn toàn tin vào khả năng tăng lãi suất — có thể gây áp lực lên đồng euro và kéo EURUSD giảm, trong khi cặp tiền này hiện đang giao dịch trong một mô hình kỹ thuật đáng chú ý.

Phân tích kỹ thuật (Khung thời gian D1)

Trên biểu đồ ngày, EURUSD vẫn bị mắc kẹt trong mô hình tam giác đối xứng trung hạn, một mô hình tích lũy đã hình thành từ tháng 3. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch rất gần đỉnh của mô hình, cho thấy một cú phá vỡ và chuyển động định hướng mạnh hơn có thể sắp xảy ra.

Giá hiện dao động quanh EMA 50 ngày (1.1695) và EMA 200 ngày (1.1670). Hai đường trung bình động đang nằm rất gần nhau, xác nhận việc thiếu xu hướng rõ ràng và cho thấy thị trường đang chuyển sang trạng thái cân bằng, đi ngang. EURUSD hiện nằm hơi dưới EMA 50 ngày nhưng vẫn trên EMA 200 ngày, duy trì cấu trúc kỹ thuật nhìn chung là trung lập.

Biên trên của tam giác hiện nằm quanh vùng 1.1680–1.1700, trong khi hỗ trợ quan trọng được tìm thấy gần 1.1630–1.1650. Thị trường đã nhiều lần tôn trọng cả hai biên này, với các đỉnh tháng 4 và tháng 5 liên tục bị chặn lại gần kháng cự, còn các đáy tháng 3 và tháng 5 tạo nên một đường hỗ trợ đi lên.

Từ góc độ kỹ thuật, các cú phá vỡ khỏi mô hình tam giác đối xứng thường dẫn đến các chuyển động định hướng mạnh, đặc biệt khi xảy ra gần phần đỉnh của mô hình.

MACD and RSI

MACD vẫn nằm dưới đường zero, mặc dù histogram đang giảm rõ rệt độ âm. Điều này cho thấy:

Động lượng giảm giá đang suy yếu,

Khả năng xuất hiện tín hiệu tăng giá nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.

Dù đây chưa phải là tín hiệu mua rõ ràng, áp lực bán có vẻ đang yếu dần.

Trong khi đó, RSI dao động quanh mức 48, gần như chính xác tại vùng trung lập. Điều này để ngỏ khả năng cho cả cú bứt phá tăng hoặc giảm mà không cho thấy trạng thái quá mua hay quá bán.

Các mức quan trọng cần theo dõi

Hỗ trợ:

1.1640–1.1650 (biên dưới của tam giác)

1.1600

1.1540

Kháng cự:

1.1680–1.1700 (biên trên của tam giác)

1.1760

1.1820–1.1850

Kịch bản tăng giá

Một cú phá vỡ lên trên 1.1700 kèm theo đóng cửa ngày phía trên biên trên của tam giác sẽ là tín hiệu lớn đầu tiên cho thấy động lượng tăng giá quay trở lại. Trong kịch bản này, EURUSD ban đầu có thể hướng tới vùng 1.1760 trước khi có khả năng kiểm tra lại các đỉnh tháng 4 quanh 1.1820–1.1850.

Kịch bản giảm giá

Nếu cặp tiền không thể vượt qua kháng cự và thay vào đó phá vỡ xuống dưới hỗ trợ quanh 1.1640, rủi ro giảm về 1.1600 và sau đó là 1.1540 sẽ tăng đáng kể. Kịch bản này cũng sẽ được củng cố nếu MACD tiếp tục nằm dưới đường zero.

Kết luận

Từ góc độ kỹ thuật, EURUSD hiện đang ở trạng thái cân bằng. Đặc điểm quan trọng nhất trên biểu đồ vẫn là mô hình tam giác đối xứng đang thu hẹp, cho thấy một cú phá vỡ sắp tới. Chừng nào cặp tiền còn bị mắc kẹt giữa 1.1640 và 1.1700, cả phe mua lẫn phe bán đều chưa nắm lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, việc động lượng giảm giá dần suy yếu trên MACD đang phần nào làm tăng xác suất xuất hiện một nỗ lực bứt phá đi lên trong các phiên tới.

Nguồn: xStation5