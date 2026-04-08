Thị trường "phớt lờ" thực tại: Đồng bạc xanh và các chỉ số chứng khoán gần như không phản ứng trước tông giọng diều hâu của Fed. Giới đầu tư đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc liệu lệnh ngừng bắn 14 ngày tại Vùng Vịnh có thể trụ vững hay không.

Bẫy lạm phát đình trệ (Stagflation): Fed đang rơi vào trạng thái "tê liệt" trước rủi ro kép: Một mặt lo ngại lạm phát thâm căn cố đế do cú sốc năng lượng, mặt khác cảnh báo rằng thị trường lao động mong manh có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt bất cứ lúc nào.

Tín hiệu "Diều hâu" lỗi thời: Biên bản họp tháng 3 tiết lộ Fed từng cân nhắc tăng lãi suất do giá dầu leo thang. Tuy nhiên, với việc dầu thô đã lùi về vùng 90 USD và thỏa thuận đình chiến với Iran đang thực thi, kịch bản này hiện không còn nhiều sức thuyết phục.

Bóng ma tăng lãi suất quay trở lại: "Nhiều" thành viên nhận định rằng giá dầu neo cao dai dẳng có thể kích hoạt một đợt bùng nổ lạm phát mới, buộc Fed phải thắt chặt lãi suất. Trong khi đó, "một vài" thành viên đề xuất đưa ra mô tả "rủi ro hai chiều" cho các quyết định tương lai,

Rủi ro bất đối xứng: "Đại đa số" các thành viên đều nhìn thấy rủi ro lạm phát leo thang, nhưng đồng thời cũng nhận diện được những mối nguy đối với thị trường việc làm. Về lý thuyết, điều này có thể dọn đường cho việc quay trở lại lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Thị trường lao động mong manh: Fed đã sử dụng ngôn từ trực diện một cách đáng ngạc nhiên khi cảnh báo rằng, trong môi trường tuyển dụng thấp, bất kỳ sự sụt giảm nào thêm nữa về nhu cầu lao động cũng có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp "tăng vọt".

Biến số Trung Đông: "Hầu hết" các thành viên cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của xung đột lên kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, họ lo ngại một cuộc chiến kéo dài có thể giáng đòn mạnh vào thị trường lao động, đến mức Fed buộc phải cắt giảm lãi suất để cứu vãn tình hình.

Sai số trong dự báo: Đội ngũ chuyên gia của Fed từng giả định giá dầu và đà giảm của thị trường chứng khoán "chỉ tác động nhỏ" đến nền kinh tế. Đây có vẻ là một dự báo quá lạc quan nếu nhìn vào diễn biến giá nhiên liệu trong tháng 3.

. Rủi ro từ Tín dụng tư nhân: Fed ghi nhận sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu rút vốn tại các quỹ tín dụng, cùng những lo ngại về sự phơi nhiễm của lĩnh vực phần mềm trước những đứt gãy do AI gây ra.

Cái bẫy "giữa hai làn đạn" của Fed: Một bên là áp lực lạm phát trỗi dậy, một bên là nguy cơ suy yếu của thị trường lao động.

Biên bản hôm nay ghi lại các cuộc thảo luận diễn ra ngay sau khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ, nhưng trước thời điểm căng thẳng leo thang đỉnh điểm, khiến việc đánh giá tình hình tại thời điểm đó trở nên cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, thông điệp chung đã chuyển sang tông giọng "diều hâu" rõ rệt và các chi tiết trong biên bản còn cho thấy lập trường này thậm chí còn gay gắt hơn thế. Mặc dù khả năng tăng lãi suất đã được đưa ra bàn thảo, nhưng cần lưu ý rằng những vấn đề nghiêm trọng của thị trường lao động cũng có thể đồng thời dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất. Fed dường như đang ở vị thế chủ động, nhưng rủi ro lạm phát đình trệ (stagflation) đang ngày một gia tăng.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Fed: "Cái bẫy hai chiều"

Một mặt là áp lực lạm phát năng lượng: Với giá dầu trung bình quanh mức 100 USD trong tháng 3, phe "diều hâu" đang bị thôi thúc tăng lãi suất để ngăn chặn tình trạng kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát.

Mặt khác là sự mong manh của thị trường việc làm: Fed ghi nhận rằng tăng trưởng việc làm đang bị co cụm trong một số ít lĩnh vực (ví dụ: y tế), điều này khiến phần còn lại của nền kinh tế dễ bị tổn thương trước một đợt hạ nhiệt đột ngột.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường trong bối cảnh lệnh đình chiến hiện nay? Biên bản cho thấy Fed rõ ràng đang lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hôm nay (07/04) và việc giá dầu lùi về vùng 90–95 USD đang đóng vai trò như một "bộ ngắt mạch". Nếu giá dầu duy trì dưới ngưỡng 100 USD, các lập luận về việc tăng lãi suất nhiều khả năng sẽ sớm biến mất khỏi chương trình nghị sự và trọng tâm của FOMC sẽ quay trở lại việc cứu vãn thị trường lao động đang suy yếu.

Biên bản cũng xác nhận Fed hiện đang rơi vào trạng thái "tê liệt". Thị trường hiện đang đặt cược tỷ lệ cắt giảm lãi suất ở mức thấp hơn 50%. Với tình trạng bất định như hiện nay, ngày càng có nhiều khả năng Fed sẽ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại là hợp lý nhất.

Phán quyết cuối cùng là gì? Một tông giọng "diều hâu" về mặt lý thuyết, nhưng đã "lỗi thời" trên thực tế. Mặc dù Biên bản cuộc họp đe dọa về các đợt tăng lãi suất, nhưng thỏa thuận đình chiến với Iran ngày hôm nay đồng nghĩa với việc thị trường sẽ "phớt lờ" tín hiệu này. Thay vào đó, giới đầu tư sẽ tập trung hoàn toàn vào việc liệu nền hòa bình tại Vùng Vịnh có thể trụ vững trong hai tuần tới hay không. Nếu lệnh đình chiến sụp đổ, kịch bản tăng lãi suất được mô tả trong Biên bản sẽ ngay lập tức trở thành chủ đề thống trị thị trường. Chúng ta đang chứng kiến sự im hơi lặng tiếng, gần như không có biến động lớn nào trên cặp EURUSD hay các chỉ số chứng khoán Mỹ.