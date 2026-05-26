Tóm tắt thị trường: Mỹ tấn công Iran - điều gì tiếp theo cho các cuộc đàm phán?

Thứ Hai đã mang lại mức tăng mạnh cho thị trường, được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy Washington và Tehran đang tiến gần tới việc ký kết một bản ghi nhớ gồm 14 điểm.

Chỉ số DAX của Đức kết thúc phiên với mức tăng 2%, tương tự là chỉ số toàn châu Âu Euro Stoxx 50. Các chỉ số châu Âu khác cũng đồng loạt đi lên, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq Composite (thị trường cơ sở Mỹ đóng cửa hôm qua nhân dịp Memorial Day).

🌍 Địa chính trị

Cả hai bên đều bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về tiến triển của các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá rằng các cuộc đàm phán đã hoàn thành khoảng 90–95% và có thể sớm đón nhận tin tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng cho biết khoảng cách trong đàm phán giữa các bên đang dần thu hẹp. Tuy nhiên, qua đêm đã xuất hiện các báo cáo về một cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào các cơ sở nằm ở miền nam Iran, nhiều khả năng gần Bandar Abbas. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, hỏa lực được nhắm vào các bệ phóng tên lửa của Iran và các tàu được giao nhiệm vụ rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Rubio đảm bảo rằng các cuộc tấn công sẽ không làm gián đoạn đàm phán - các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Qatar hiện chỉ tập trung vào “ngôn ngữ phù hợp” sẽ được sử dụng trong một thỏa thuận tiềm năng giữa Washington và Tehran.

Truyền thông toàn cầu cũng tiếp tục đưa tin về các cuộc không kích mới của Israel vào Lebanon. Các đợt pháo kích được cho là diễn ra tại miền nam đất nước, ở các khu vực Tyre và Nabatieh. Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi không giảm tốc; ngược lại, tôi đã nói với họ hãy nhấn ga mạnh hơn nữa.”

🌏Châu Á

Tâm lý trái chiều đang chi phối các thị trường châu Á. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đang lập đỉnh mới (+2,8%), trong khi Nikkei 225 (-0,4%) và Shanghai SE Composite (-0,8%) giao dịch trong sắc đỏ.

💱 Tiền tệ

Trong phiên giao dịch sáng sớm, đồng USD đang phục hồi một phần khoản lỗ ghi nhận trong ngày thứ Hai, mạnh lên so với toàn bộ các đồng tiền G10. Đồng đô la New Zealand và các đồng tiền Bắc Âu nằm ở cuối bảng xếp hạng (giảm khoảng 0,3–0,4%).

🛢️ Hàng hóa

Sau những dấu hiệu leo thang căng thẳng mới, giá dầu thô đang tăng trở lại. Cả WTI (92 USD) và Brent (98,30 USD) đều tăng khoảng 2%.

Ngược lại, vàng đang suy yếu (-0,9%), hiện dao động quanh mức 4.530 USD mỗi ounce Troy. Đà giảm này nhiều khả năng ít nhất một phần đến từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.

₿ Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử cũng đang nghiêng về xu hướng giảm. Bitcoin giảm 0,5%, lùi xuống vùng 76.800 USD. Ethereum ghi nhận mức giảm với quy mô tương tự.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB