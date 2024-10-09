CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD gần như không phản ứng sau biên bản cuộc họp FOMC

Biên bản FOMC từ cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa được công bố. Hãy nhớ lại rằng vào ngày 18 tháng 9, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%, điều này đã gây bất ngờ lớn cho thị trường, vốn chủ yếu dự đoán chỉ cắt giảm 0,25%. Sau đây là những nội dung quan trọng nhất trong biên bản cuộc họp:
Trong khi đa số ủng hộ việc cắt giảm mạnh 0,5%, một số thành viên lại cho rằng giảm 0,25% mới phù hợp với việc điều chỉnh lãi suất từ từ.
Hầu hết các thành viên đều đánh giá rủi ro đối với lạm phát trong tương lai là tương đối cân bằng. Tuy nhiên, bà Michelle Bowman lại có quan điểm khác, bà ủng hộ việc giảm lãi suất ít hơn, chỉ 0,25%, do lạm phát cốt lõi vẫn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu.
Các thành viên đều nhất trí rằng các quyết định cần phải linh hoạt, tùy thuộc vào tình hình kinh tế thực tế và những rủi ro tiềm ẩn, thay vì tuân theo một kế hoạch đã định sẵn.
Hoạt động kinh tế đang tăng trưởng ổn định, việc làm tăng chậm lại nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã có những cải thiện nhưng vẫn ở mức tương đối cao.
Các thành viên dự kiến sẽ điều chỉnh chính sách sang hướng trung lập hơn trong thời gian tới nếu dữ liệu kinh tế diễn biến theo đúng dự báo. Ủy ban sẽ xem xét kỹ lưỡng các số liệu để quyết định có điều chỉnh lãi suất tiếp theo hay không.
Một số thành viên cho rằng việc nới lỏng chính sách quá sớm hoặc quá mức có thể khiến những tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát bị đình trệ hoặc đảo ngược.
Các thành viên của FOMC cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin rằng quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán có thể kéo dài một thời gian, ngay cả khi lãi suất cơ bản được giảm.
Theo đánh giá của nhân viên trước cuộc họp tháng 9, nền kinh tế sẽ duy trì ổn định. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng cho nửa cuối năm 2024 đã được điều chỉnh giảm do các chỉ số lao động yếu hơn dự kiến.
Hầu hết các thành viên đều đồng ý rằng nguy cơ lạm phát tăng cao đã giảm đi đáng kể. Một số thành viên cho rằng việc giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 là một lựa chọn hợp lý.
Nguồn: xStation5
