Lịch kinh tế: Mỹ, Anh và một số nước châu Âu nghỉ lễ 💡

Xin lưu ý: thanh khoản giao dịch hôm nay rất thấp. Thị trường nghỉ lễ tại Mỹ (Memorial Day), Anh (Spring Bank Holiday) và một phần châu Âu (Đức, Pháp, Thụy Sĩ - lễ Pentecost). Euronext và Xetra vẫn mở cửa, nhưng với sổ lệnh mỏng, bất kỳ tiêu đề nào từ Tehran hoặc Washington cũng có thể kích hoạt biến động mạnh.

🌍 Điều gì đang dẫn dắt thị trường?

Chủ đề chính là các cuộc đàm phán Mỹ–Iran và Eo biển Hormuz. Cuối tuần qua, Trump ban đầu tuyên bố rằng thỏa thuận đã được “đàm phán gần xong”, nhưng sau đó đảo chiều vào Chủ nhật – lệnh phong tỏa hải quân vẫn sẽ được duy trì cho tới khi thỏa thuận được ký kết và phê chuẩn. Dù vậy, thị trường vẫn lạc quan: hai tàu LNG đã rời Eo biển Hormuz, và một siêu tàu chở dầu Iraq sang Trung Quốc cũng đã rời Vịnh Ba Tư sau gần ba tháng bị mắc kẹt.

📈 Mở cửa thị trường - tâm lý risk-on

Hợp đồng tương lai châu Âu mở cửa trong trạng thái “risk-on”: DE40 +1,65% (25.252 điểm), EU50 +1,60% (6.094 điểm). Nikkei 225 hôm nay lập đỉnh lịch sử mới - lần lượt vượt mốc 64.000 và 65.000 điểm, đóng cửa tại 65.263 điểm (+3,04%). Chỉ số Taiex của Đài Loan cũng lập ATH mới trên 43.000 điểm (+2,91%). Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng +0,7%, Nasdaq futures tăng +1,2%.

🛢️ Dầu - tài sản giảm mạnh nhất

OIL (Brent) giảm -5,35% xuống còn 94,52 USD/thùng, trong khi WTI giảm -5,75% xuống 90,65 USD/thùng - mức thấp nhất trong hai tuần. Đây là phản ứng trực tiếp trước tiến triển trong đàm phán với Iran.

Vàng tăng +1,21% lên 4.562 USD/oz - được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu chứ không phải nhu cầu trú ẩn truyền thống. Bạc tăng mạnh hơn, +2,91%.

💱 Tiền tệ

Đồng USD đang chịu áp lực: USDIDX giảm 0,30% xuống 98,93. EUR/USD tăng lên 1,1643, GBP/USD tăng lên 1,3486. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc theo tỷ giá tham chiếu của PBOC ở mức 6,8318 - mức mạnh nhất kể từ tháng 2/2023.

📋 Dữ liệu kinh tế hôm nay

Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nào được công bố.

🔑 Cần theo dõi điều gì?

Bất kỳ tweet, bài đăng nào từ Trump hoặc phát biểu nào của Rubio liên quan đến Iran đều có thể kích hoạt biến động mạnh ở dầu, USD và hợp đồng tương lai chỉ số. Trong điều kiện thanh khoản thấp, tác động này có thể bị khuếch đại. Phiên giao dịch đầy đủ với thanh khoản bình thường sẽ chỉ quay trở lại vào thứ Ba - thời điểm thị trường cũng bước vào giai đoạn cao điểm báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp: thứ Tư có Salesforce và PDD Holdings, thứ Năm có Royal Bank of Canada, Dell Technologies và Autodesk.