📆Top ba thị trường đáng chú ý

Ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5 sẽ mang đến một khoảng nghỉ ngắn cho các thị trường tài chính toàn cầu, khi thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp lễ Memorial Day, cùng với việc các thị trường tại Anh, Hồng Kông và Hàn Quốc cũng tạm nghỉ giao dịch. Tuy nhiên, sự yên ắng này có thể chỉ là tạm thời khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn ở mức cao, trong khi tuần này hứa hẹn sẽ có hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng có khả năng định hình tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Nổi bật nhất sẽ là chỉ số lạm phát PCE (Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cùng với hàng loạt dữ liệu CPI tại châu Âu và các phát biểu quan trọng từ các ngân hàng trung ương. Trước những yếu tố có khả năng tạo biến động lớn này, ba thị trường dưới đây cần được theo dõi sát trong tuần này gồm: S&P 500 (US500), EUR/USD và USD/JPY.

S&P 500 (US500)

Chỉ số chuẩn của Mỹ đang đứng trước bài kiểm tra quan trọng về sức bền của xu hướng tăng. Sau khi ổn định và tiến sát mức đỉnh lịch sử, sự chú ý của giới đầu tư giờ đây hướng tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng vào thứ Năm tới. Từ góc độ chính sách tiền tệ, tâm điểm sẽ là báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 4, bao gồm chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi (dù điều này có thể thay đổi nhanh chóng dưới thời Kevin Warsh).

Dữ liệu này sẽ cung cấp tín hiệu rõ ràng về dư địa cho các điều chỉnh lãi suất trong những tháng tới. Ngoài ra, thứ Năm cũng sẽ có dữ liệu GDP Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Dù báo cáo bùng nổ gần đây của Nvidia được xem như dấu chấm hết cho mùa báo cáo lợi nhuận quý này, nhiều công ty lớn như Salesforce, Dell, Costco và Snowflake vẫn sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

EURUSD

Cặp tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới chuẩn bị trở thành chiến trường của những câu chuyện kinh tế vĩ mô trái chiều giữa Mỹ và khu vực đồng euro. Trong khi thứ Năm tới sẽ bị chi phối bởi dữ liệu PCE của Mỹ, thì thứ Sáu sẽ chứng kiến làn sóng dữ liệu dồn dập từ châu Âu.

Trùng với thời điểm cuối tháng, thứ Sáu sẽ công bố dữ liệu CPI sơ bộ tháng 5 từ các nền kinh tế chủ chốt của Eurozone như Germany, France, Italy và Spain, cùng với báo cáo GDP từ Pháp và Ý. Trước đó một ngày, thứ Năm sẽ có dữ liệu niềm tin kinh tế và tiêu dùng của Eurozone. Đáng chú ý hơn, biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của European Central Bank cũng sẽ được công bố - tài liệu được thị trường theo dõi sát sao trong bối cảnh kỳ vọng về quyết định lãi suất tháng 6 đang rất lớn.

USDJPY

Đồng yên Nhật đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ và các yếu tố địa chính trị quan trọng. Bank of Japan từ lâu đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất nhằm đối phó với rủi ro lạm phát, dù dữ liệu kinh tế gần đây của Nhật vẫn khá yếu. Đồng thời, khi nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ giảm tốc, thị trường hiện định giá gần như 100% khả năng BOJ tăng lãi suất trước cuối tháng 7.

Vào thứ Tư tuần tới, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sẽ có bài phát biểu quan trọng - yếu tố có thể củng cố hoặc xóa bỏ hoàn toàn kỳ vọng tăng lãi suất. Đến thứ Sáu, thị trường sẽ nhận được dữ liệu lạm phát Tokyo cùng các số liệu về thất nghiệp, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ.

Tâm lý địa chính trị cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp các ngoại trưởng nhóm Quad tại New Delhi vào thứ Ba, tiếp theo là hội nghị quốc phòng lớn tại Singapore khai mạc vào thứ Sáu, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng nhiều quan chức cấp cao khác.