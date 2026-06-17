CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD mở rộng đà tăng lên 1% sau cuộc họp báo của FOMC

Đúng như kỳ vọng, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50% - 3,75% trong cuộc bỏ phiếu nhất trí diễn ra trước đó hôm nay.

Sau cuộc họp, đồng USD tăng mạnh (EUR/USD giảm khoảng 1%), trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ cũng đồng loạt suy yếu (S&P 500 giảm 0,5%). Nguyên nhân chủ yếu đến từ Biểu đồ Dot Plot mang quan điểm diều hâu (hawkish) hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Hình 1: FOMC Dot Plot (2026 - 2028+)

Nguồn: FOMC, 17.06.2026

Hình 2: So sánh Biểu đồ Dot Plot của FOMC [Tháng 6 so với Tháng 3] (2026)

Nguồn: FOMC, 17.06.2026

Fed cũng đã điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lạm phát PCE lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng), với mức dự báo mới cho năm nay lên tới 3,6%.

Hình 3: Dự báo kinh tế của Fed (2026 - 2028+)

Nguồn: FOMC, 17.06.2026

Trong phần đầu của cuộc họp báo đầu tiên, Kevin Warsh không thể hiện lập trường quá ôn hòa như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Ông công bố khá nhiều thông tin mới, bao gồm việc thành lập các "nhóm công tác" (working groups) nhằm nghiên cứu và triển khai nhiều thay đổi khác nhau trong hoạt động của Fed. Tuy nhiên, Warsh cũng nhấn mạnh rằng lượng thông tin được công bố nhiều như lần này sẽ không trở thành thông lệ, đồng thời xác nhận Fed sẽ từ bỏ hình thức định hướng chính sách trước (forward guidance).

Đến khoảng giữa cuộc họp báo, những tín hiệu mang tính ôn hòa hơn bắt đầu xuất hiện. Warsh cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại của Fed đang tạo ra tác động không đồng đều giữa các khu vực của nền kinh tế. Theo ông, chính sách hiện nay đang kìm hãm thị trường nhà ở, nhưng chưa tạo ra tác động tương tự đối với khu vực tài chính. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed cũng cho rằng Ủy ban không nên cảm thấy bị ràng buộc bởi chính các dự báo lãi suất của mình, đồng thời thừa nhận Fed thường phải dựa trên những bộ dữ liệu đã trở nên lạc hậu. Ông cho biết Fed vẫn để ngỏ khả năng sử dụng các nguồn dữ liệu mới trong quá trình hoạch định chính sách. Đây là một phát biểu gây không ít lo ngại, đặc biệt khi nhớ lại việc Ủy viên Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), Erika McEntarfer, bị miễn nhiệm vào năm ngoái.

Vị Chủ tịch mới cũng khẳng định ông không tin rằng Fed phải lựa chọn giữa kiểm soát lạm phát và bảo vệ thị trường lao động. Tuy nhiên, đa số thành viên FOMC dường như lại có quan điểm khác, điều đã được phản ánh khá rõ trong Biểu đồ Dot Plot. Thị trường hiện cũng đứng về phía Ủy ban, khi cho rằng xu hướng ôn hòa của Warsh vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng đến định hướng chung của FOMC - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Kết thúc phiên giao dịch:

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm hơn 0,5%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh, trong đó lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 13 điểm cơ bản (13 bps).

Đồng USD tăng giá so với toàn bộ các đồng tiền thuộc nhóm G10, với EUR/USD giảm khoảng 1%.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu cũng tạo áp lực rất lớn lên thị trường kim loại quý, khiến giá vàng giảm 2,4% và giá bạc giảm 3,8%.

-

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB