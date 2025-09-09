Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Đồng Yên tăng vọt sau thông báo của BoJ 🏛️

15:50 9 tháng 9, 2025

Đồng yên Nhật đã tăng mạnh trong 20 phút qua sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuyên bố rằng một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là có thể xảy ra, bất chấp sự bất ổn chính trị sau khi Thủ tướng Ishiba từ chức. Tại cuộc họp ngày 19/9, lãi suất nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên ở mức 0,5%, với các quyết định tiếp theo có thể đưa ra vào tháng 10 hoặc tháng 12. Cơ sở cho việc tăng lãi suất đến từ dữ liệu kinh tế vững chắc: lợi nhuận doanh nghiệp tăng, thị trường lao động thắt chặt, tăng trưởng tiền lương mạnh nhất trong nhiều năm, cùng với sự giảm bớt rủi ro nhờ thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Dù khả năng BoJ giữ lập trường “diều hâu” đã tăng lên, thị trường hoán đổi vẫn định giá rằng một đợt tăng 25 điểm cơ bản có thể chưa xảy ra cho đến tháng 1/2026.

 

Trên thực tế, thị trường đã bắt đầu định giá lộ trình tăng lãi suất nhanh hơn sau tuyên bố hôm nay. Biểu đồ so sánh lộ trình lãi suất dự kiến giữa hôm nay và hôm qua. Nguồn: Bloomberg Financial LP.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

