CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ADP cao hơn dự kiến, nhưng đồng USD vẫn ảm đạm

Hoa Kỳ, Báo cáo thay đổi việc làm ADP:
Thực tế: 63 nghìn (Dự báo: 50 nghìn, Trước đó: 11 nghìn – điều chỉnh giảm từ 22 nghìn)
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ dù dữ liệu thị trường lao động ADP tốt hơn kỳ vọng. Thông thường, số liệu vượt dự báo sẽ củng cố kỳ vọng Fed theo hướng “diều hâu”. Tuy nhiên, phản ứng khá thận trọng của thị trường lần này xuất phát từ việc số liệu tháng trước bị điều chỉnh giảm — một báo cáo vốn đã làm dấy lên lo ngại về điều kiện thị trường lao động.
Báo cáo khu vực tư nhân này hiện tạo tiền đề thận trọng cho dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls – NFP) công bố vào thứ Sáu, nơi tăng trưởng việc làm được dự báo sẽ chậm lại đáng kể xuống 58 nghìn, so với mức 130 nghìn trước đó. Nếu NFP tiếp tục vượt kỳ vọng, điều đó có thể củng cố quan điểm rằng Fed sẽ càng do dự hơn trong việc nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng đột ngột do xung đột Mỹ–Iran. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, thị trường có thể trở nên hoang mang về sức khỏe thực sự của thị trường lao động Mỹ, tạo thêm áp lực lên Fed và có khả năng làm dấy lên lo ngại về kịch bản đình lạm.
Nguồn: xStation5
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 giảm nhẹ 📊Báo cáo NFP yếu hơn nhiều so với dự kiến
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
