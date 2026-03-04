Chỉ số ISM cho thấy lĩnh vực dịch vụ đã mở rộng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2022.

Chỉ số ISM Dịch vụ: 56,1. Dự báo: 53,5. Trước đó: 53,8

Đơn hàng mới: 58,6

Hoạt động kinh doanh: 51,8

Việc làm: 51,8

Giá đầu vào (Prices Paid): 63

Bình luận

Khu vực dịch vụ của Mỹ đã mở rộng trong tháng 2 với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2022, nhờ sự gia tăng mạnh của đơn hàng mới và hoạt động kinh doanh vững chắc. Chỉ số tổng thể tăng lên 56,1, vượt đáng kể mọi dự báo của các nhà kinh tế. Dữ liệu này cho thấy sự cải thiện trên diện rộng của khu vực lớn nhất nền kinh tế Mỹ, được ghi nhận ngay trước các cuộc không kích Mỹ–Israel vào Iran.

Một điểm đáng chú ý từ báo cáo là sự phân kỳ giữa khu vực sản xuất và dịch vụ về lạm phát. Trong khi khảo sát ISM sản xuất gần đây cho thấy giá đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, áp lực lạm phát trong khu vực dịch vụ lại hạ nhiệt, với chỉ số giá đầu vào giảm xuống mức thấp nhất gần một năm. Điều này diễn ra dù tồn đọng đơn hàng tăng vọt 11,9 điểm - mức tăng lớn chưa từng có - lên đỉnh cao nhất trong bốn năm.

Thị trường lao động cũng cho thấy sức mạnh đáng kể. Việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng tích cực, phù hợp với dữ liệu ADP riêng biệt cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm 63.000 việc làm trong tháng 2 - mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 7. Có 14 trong số 18 ngành dịch vụ báo cáo tăng trưởng, dẫn đầu là khai khoáng, thông tin và bất động sản.

Tuy nhiên, tâm lý doanh nghiệp vẫn thận trọng do các yếu tố bên ngoài. Bình luận từ các ngành cho thấy dù môi trường hiện tại khá vững chắc, những “rủi ro chưa xác định đáng kể” liên quan đến khả năng áp thuế của chính phủ Mỹ đang kìm hãm đầu tư dài hạn. Ngoài ra, các lĩnh vực khai khoáng và nông nghiệp cho biết biến động thuế quan và thay đổi trong các thỏa thuận thương mại đã tác động đáng kể đến hoạt động thu mua và chi phí nhập khẩu.