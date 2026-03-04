Chỉ số USDIDX giảm 0,24%

Đà tăng của đồng USD đang chững lại sau khi The New York Times đưa tin rằng phía Iran đã chia sẻ thông tin với CIA về khả năng sẵn sàng đàm phán. Mặc dù sau đó Iran tuyên bố không tin tưởng Mỹ, không thấy cơ sở cho đàm phán và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu cần thiết, chỉ số US Dollar Index (USDIDX) đã tạm dừng chuỗi tăng mạnh, giảm khoảng 0,2% sau khi vượt đỉnh cao nhất trong 3 tháng.

Nguồn: xStation5

Ngoài yếu tố “trú ẩn an toàn”, sức mạnh của đồng USD còn được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh của lo ngại lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố kỳ vọng duy trì lãi suất cao tại Mỹ. Các quan chức Fed đã phát tín hiệu theo hướng “diều hâu” ngay cả trước khi lạm phát PCE quay trở lại mức 3%; do đó, cú sốc giá dầu bổ sung đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bật tăng nhanh và làm suy yếu thêm kỳ vọng vốn đã mong manh về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, xét đến quy mô tăng gần đây và việc chưa có triển vọng rõ ràng về hạ nhiệt xung đột, nhịp điều chỉnh hôm nay có thể chỉ mang tính kỹ thuật và không nhất thiết báo hiệu sự kết thúc của áp lực tăng giá đối với đồng USD.



Trong khi lo ngại lạm phát mang tính toàn cầu, sự kết hợp giữa “nỗi lo lạm phát + nhu cầu trú ẩn” đã khiến phần lớn các đồng tiền G10 suy yếu so với USD. Ngay cả đồng franc Thụy Sĩ cũng điều chỉnh mạnh. Đồng tiền chịu áp lực lớn nhất là EUR/USD, giảm khoảng 1,2% từ đầu năm đến nay. Nguồn: XTB Research

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang đối mặt với thách thức lớn hơn, khi phải cân nhắc giữa sự quay trở lại của lạm phát và rủi ro suy thoái thực sự tại châu Âu. Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng gấp đôi do xung đột leo thang và việc đình chỉ sản xuất LNG tại Qatar. Sự hạ nhiệt của giá năng lượng trong những năm gần đây là yếu tố chính giúp kiềm chế lạm phát châu Âu và hỗ trợ đà phục hồi hoạt động kinh doanh. Do đó, nếu giá khí đốt duy trì ở mức cao, quá trình phục hồi dần của kinh tế châu Âu có thể bị cản trở.

Mặc dù lợi suất trái phiếu hai bờ Đại Tây Dương cùng bật tăng tương đối cân xứng, EUR/USD vẫn lao dốc do châu Âu dễ bị tổn thương trước biến động giá khí đốt — yếu tố có thể xóa sạch những cải thiện gần đây về tăng trưởng GDP và chỉ số PMI. Nguồn: XTB Research

Dù đã bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.1600, tâm lý đối với cặp EUR/USD vẫn nghiêng rõ rệt về xu hướng giảm, theo dữ liệu từ thị trường phái sinh. Chỉ báo Risk Reversal cho thấy nhu cầu đối với quyền chọn bán (put) vẫn cao hơn quyền chọn mua (call), đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẵn sàng trả phí cao để phòng ngừa rủi ro đồng euro tiếp tục suy yếu trong tháng tới. Sự bi quan này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe kinh tế châu Âu trong bối cảnh áp lực năng lượng và mức dự trữ khí đốt thấp - những yếu tố khiến thị trường nghi ngờ tính bền vững của đà phục hồi hiện tại.

Tỷ giá EUR/USD (màu trắng) so với chỉ báo Risk Reversal kỳ hạn 1 tháng do thị trường định giá (màu xanh, giá trị âm). Nguồn: Bloomberg Finance LP