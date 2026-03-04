CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu giảm sau khi NYT đưa tin Iran đã chia sẻ với CIA về việc đàm phán ngừng bắn💡

Các báo cáo mới nhất trên The New York Times về đề xuất đàm phán của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh đã cải thiện tâm lý thị trường trong vài phút gần đây. Theo các nguồn tin của tờ báo, đại diện Iran đã phát tín hiệu với CIA rằng họ sẵn sàng đàm phán, mặc dù các quan chức Mỹ vẫn hoài nghi về ý định thực sự của Tehran. Thị trường tài chính đã phản ứng với thông tin này bằng sự gia tăng khẩu vị rủi ro. Hợp đồng tương lai trên S&P 500 và các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng. Đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong ngày, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ điều chỉnh giảm sau đà tăng trước đó. Đồng thời, giá dầu thu hẹp mức tăng trước đó, còn giá khí đốt tại châu Âu giảm mạnh. Nhà đầu tư xem các báo cáo này là tín hiệu tiềm năng cho sự hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, dù ở thời điểm hiện tại điều này vẫn còn chưa chắc chắn.
Nguồn: xStation
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
Oil - Tăng mạnh sau khi phá đỉnh!!
Tin đầu ngày: Giá dầu vượt đỉnh ngắn hạn; Iran và Trump tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường 💡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.