Liệu Mỹ sẽ tăng thuế quan lên 15%?

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thông báo rằng chính quyền dự kiến sẽ áp dụng mức thuế quan toàn cầu 15% vào cuối tuần này, thay thế mức 10% hiện tại. Quyết định này được đưa ra sau phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao, tuyên bố chương trình thuế quan trước đó không phù hợp với luật hiện hành. Mức thuế mới mang tính tạm thời, và nhà chức trách kỳ vọng sẽ quay lại các mức trước đó trong vài tháng tới khi các khuôn khổ thuế quan bền vững hơn được xây dựng.

Tác động kinh tế của động thái này mang tính đa chiều. Đối với người tiêu dùng, mức thuế cao hơn có thể khiến giá hàng nhập khẩu tăng, tạo thêm áp lực lạm phát trong ngắn hạn. Các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng quốc tế có thể phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu và linh kiện cao hơn, buộc họ phải điều chỉnh chiến lược thu mua, thay đổi nhà cung cấp hoặc chuyển phần chi phí sang khách hàng. Thị trường tài chính, đặc biệt là các ngành gắn chặt với thương mại quốc tế, có thể phản ứng bằng sự gia tăng biến động và bất ổn.

Biện pháp thuế quan này cũng mang ý nghĩa chính trị và địa chính trị đáng kể. Nó phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng các công cụ chính sách thương mại sẵn có, ngay cả khi đối mặt với các ràng buộc pháp lý, để duy trì lợi thế cạnh tranh. Mức thuế mới có thể thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến các đối tác thương mại, bao gồm Trung Quốc và Liên minh châu Âu, bước vào đàm phán hoặc cân nhắc các biện pháp đáp trả.

Nhìn rộng hơn, việc áp dụng mức thuế 15% cho thấy chính quyền Mỹ quyết tâm bảo vệ lợi ích thương mại và chính trị của mình. Những quyết định này không chỉ định hình điều kiện kinh tế ngắn hạn mà còn ảnh hưởng đến cán cân quyền lực toàn cầu. Thuế quan cao hơn tác động đến giá cả, chi phí doanh nghiệp, diễn biến thị trường tài chính và quan hệ quốc tế, khiến chúng trở thành một yếu tố trung tâm trong chiến lược kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ.