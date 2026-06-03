CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ADP vượt kỳ vọng! 📈

03.06.2026 - Thay đổi việc làm ADP phi nông nghiệp (Tháng 5)
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Công bố: 122 nghìn
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Dự báo: 110 nghìn
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Kỳ trước: 105 nghìn
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Điều chỉnh: 109 nghìn
Dữ liệu thay đổi việc làm ADP, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, cho thấy mức tăng vượt kỳ vọng, đạt 122.000 việc làm. Đây là một bất ngờ đáng chú ý khi vượt qua mức dự báo khoảng 110.000 việc làm.
Mức tăng này đánh dấu tốc độ tăng trưởng việc làm cao nhất theo chỉ số này kể từ tháng 4 năm 2025, mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn ghi nhận trong nửa đầu thập niên 2020.
Phản ứng của thị trường đối với thông tin này hiện khá hạn chế.
EURUSD (M1)
Nguồn: xStation5
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