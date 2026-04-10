CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu của Đại học Michigan – người tiêu dùng yếu hơn, lạm phát cao hơn

10.04 - Dữ liệu Đại học Michigan (tháng 4):

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,8% (Dự báo: 4,2% | Trước đó: 3,8%)

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,4% (Dự báo: 3,4% | Trước đó: 3,2%)

Kỳ vọng người tiêu dùng: 46,1 (Trước đó: 51,7)

Chỉ số niềm tin tiêu dùng: 47,6 (Dự báo: 51,6 | Trước đó: 53,3)

Điều kiện hiện tại: 50,1 (Trước đó: 55,8)

Dữ liệu từ Đại học Michigan cho thấy bức tranh người tiêu dùng suy yếu rõ rệt trong tháng 4. Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng mạnh vượt dự báo, cho thấy các hộ gia đình vẫn lo ngại về áp lực giá cả quay trở lại, trong khi kỳ vọng dài hạn cũng tăng nhẹ, dù phù hợp với ước tính.

Đồng thời, cả chỉ số niềm tin tổng thể và kỳ vọng tương lai đều suy giảm đáng kể, với niềm tin tiêu dùng thấp hơn dự báo một khoảng lớn.

Điều kiện hiện tại cũng suy yếu, củng cố quan điểm rằng các hộ gia đình đang trở nên thận trọng hơn khi lo ngại lạm phát gia tăng trở lại.

Nhìn chung, báo cáo này phản ánh một bức tranh mang tính đình lạm (stagflation) rõ rệt hơn: kỳ vọng lạm phát tăng lên, trong khi niềm tin vào tài chính hộ gia đình và nền kinh tế suy giảm.