Thị trường nổi bật: USDNOK (09.06.2026)

Đà tăng của giá năng lượng trong ngày thứ Hai chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, qua đó tiếp tục gây áp lực lên đồng krone Na Uy. Cặp USDNOK đang tiến sát mốc 9.50, mức giá được ghi nhận lần gần nhất cách đây hai tháng. Bên cạnh các tiêu đề tin tức từ Trung Đông, dữ liệu lạm phát tháng 5 của Na Uy và Mỹ dự kiến công bố vào ngày mai sẽ là tâm điểm chú ý đối với cặp tiền này.

Địa chính trị

Cuộc đấu pháo cuối tuần giữa Israel và Iran đã làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của lệnh ngừng bắn mong manh hiện đang được duy trì trong khu vực. Dưới áp lực từ Washington, cả hai bên đã ngừng các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất bất định, điều này có thể duy trì mức độ biến động cao đối với giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Các số liệu dự kiến công bố vào ngày mai cho thấy lạm phát lõi của Na Uy sẽ giữ nguyên ở mức 3,2%, trong khi lạm phát toàn phần có thể giảm nhẹ xuống 3,1%. Nếu dữ liệu thực tế cao hơn kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Cần nhớ rằng ngân hàng trung ương này đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 vào tháng 5, nhằm phản ứng với kỳ vọng lạm phát tăng mạnh, tăng trưởng tiền lương duy trì ở mức cao và sự dai dẳng đáng lo ngại của lạm phát lõi.

Trong khi đó, lạm phát CPI toàn phần của Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ lên 4,2%. Đồng thuận thị trường cũng dự báo lạm phát lõi tăng nhẹ lên 2,9%. Các nhà đầu tư hiện đã hoàn toàn định giá một đợt tăng lãi suất của Fed trong năm 2026. Nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng, khả năng đợt tăng lãi suất này diễn ra ngay từ mùa thu năm nay sẽ cao hơn.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026)

Nguồn: xStation, 09.06.2026

Sau khi hình thành mức đáy cục bộ mới tại 9,13, thị trường đã chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ do lực mua áp đảo. Hai vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng đầu tiên đã bị phá vỡ. Giá hiện đã tiếp cận mức Fibonacci thoái lui 50%, có thể đóng vai trò là bài kiểm tra quan trọng đối với xu hướng tăng hiện tại.

Động lượng mạnh của đợt tăng được phản ánh qua các chỉ báo kỹ thuật. Chỉ số RSI hiện dao động quanh 67 điểm, cho thấy thị trường đang dần tiến vào vùng quá mua, điều này có thể dẫn đến một giai đoạn tạm dừng đà tăng.

Các mức quan trọng cần theo dõi:

Theo hướng tăng: Nếu bên mua duy trì được giá phía trên mức Fibonacci 50% đang được kiểm định, mục tiêu tiếp theo của thị trường có thể là vùng 9,56, nơi hội tụ của mức Fibonacci thoái lui 61,8% và đường EMA 100.

Theo hướng giảm: Ngược lại, nếu giá bị từ chối một cách rõ ràng tại vùng kháng cự hiện tại, thị trường có thể quay trở lại xu hướng chính và kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB