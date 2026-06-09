Lịch kinh tế: Chờ đợi lạm phát tại Mỹ

Việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang cho phép các nhà đầu tư chuyển sự chú ý trở lại các dữ liệu kinh tế vĩ mô từ những nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, đầu tuần này không có quá nhiều dữ liệu quan trọng, và các báo cáo đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đã được công bố.
Dữ liệu Kinh tế Vĩ mô
Thứ Hai
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Đơn đặt hàng nhà máy của Đức gây thất vọng mạnh khi ghi nhận mức giảm sâu 3,8% so với tháng trước trong tháng 4. Đây là một dữ liệu nữa không mang lại nhiều lạc quan về triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
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Quyết định lãi suất của ECB và buổi họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde được lên lịch vào thứ Năm. Nếu bà nhấn mạnh các nút thắt và khó khăn của nền kinh tế, đồng euro có thể chịu áp lực.
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Theo khảo sát của Fed New York, kỳ vọng lạm phát một năm tại Mỹ đã giảm nhẹ từ 3,6% xuống 3,5%. Tuy nhiên, thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới báo cáo CPI sẽ được công bố vào thứ Tư.
Thứ Ba
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Dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức tốt hơn đôi chút so với dự báo, giúp xoa dịu phần nào những lo ngại phát sinh từ báo cáo đơn đặt hàng nhà máy ngày hôm qua. Mức giảm theo năm chỉ là 0,5%.
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Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi thương mại mạnh hơn dự kiến. Xuất khẩu tháng 5 tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nhập khẩu tăng còn mạnh hơn (27,4% YoY), thặng dư thương mại vẫn được mở rộng.
Lịch kinh tế
Thứ Ba
Wednesday (Morning Hours)
Lịch công bố báo cáo thu nhập
Châu Âu
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Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (Trước giờ mở cửa thị trường)
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Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)
USA
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J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (Trước giờ mở cửa thị trường)
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Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)
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Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)
3 Thị trường cần theo dõi
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Euro (EUR): Đồng tiền chung châu Âu đang chờ đợi cuộc họp của ECB vào thứ Năm. Ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ đưa ra quyết định về đợt tăng lãi suất đầu tiên trong chu kỳ hiện tại. Động thái này đã được thị trường định giá hoàn toàn, vì vậy sự chú ý sẽ chuyển sang buổi họp báo của Chủ tịch Lagarde.
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US100: Sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu, các chỉ số chứng khoán Mỹ đang bắt đầu ổn định trở lại. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn. Các thông tin từ Trung Đông tiếp tục đóng vai trò quan trọng.
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Krone Na Uy (NOK): Đồng tiền Bắc Âu này vẫn phụ thuộc mạnh vào sự thay đổi của tâm lý thị trường và biến động giá các mặt hàng năng lượng. Sáng mai, NOK sẽ đối mặt với một thử thách mới khi dữ liệu lạm phát tháng 5 được công bố.
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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
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