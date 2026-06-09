Tin đầu ngày: Thị trường quay lại đà tăng

Cuộc đấu pháo cuối tuần giữa Israel và Iran đã đặt lệnh ngừng bắn mong manh trong khu vực vào tình trạng bị nghi ngờ. Dưới áp lực từ Washington, cả hai bên đã dừng các đợt tấn công tiếp theo. Việc kiểm soát được tình hình đã giúp xoa dịu lo ngại của thị trường, tạo điều kiện cho cổ phiếu phục hồi một phần những tổn thất trước đó.

Các chỉ số chính của Mỹ đóng cửa trong sắc xanh ngày hôm qua: S&P 500 (+0,3%) và Nasdaq Composite (+0,9%).

Tâm lý trên các thị trường châu Âu kém đồng nhất hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng họ đã chịu ít tổn thất hơn đáng kể trong phiên thứ Sáu.

Tăng điểm: Chỉ số FTSE MIB (+0,6%) của Ý, FTSE 100 (+0,1%) của Anh và WIG20 (+0,6%) của Ba Lan đều tăng.

Giảm điểm: Chỉ số DAX (-0,6%) của Đức, CAC40 (-0,2%) của Pháp và IBEX 35 (-0,7%) của Tây Ban Nha kết thúc phiên trong sắc đỏ.

🌍 Địa chính trị

Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa Israel và Iran kể từ tháng 4 đã được kiểm soát.

Israel bảo lưu quyền tiến hành các chiến dịch có mục tiêu tại miền nam Lebanon nếu Hezbollah nối lại các cuộc pháo kích.

Về phía mình, Iran tuyên bố sẽ tái khởi động các cuộc tấn công nếu Israel nối lại các đợt không kích tại Lebanon.

🛢️ Hàng hóa

Giá năng lượng tăng gần 4% sau khi thị trường mở cửa hôm thứ Hai, nhưng phần lớn mức tăng đó hiện đã bị xóa bỏ.

Dầu Brent hiện giao dịch quanh mức hơn 93 USD/thùng, trong khi WTI ở khoảng 90 USD/thùng.

Khí đốt TTF (sàn Hà Lan) tính theo MWh đã giảm trở lại dưới 50 USD, trong khi NATGAS dao động quanh 3,15 USD.

Giá kim loại quý đang ổn định, với cả vàng và bạc đều ghi nhận mức tăng nhẹ hôm nay.

Một ounce Troy vàng hiện có giá khoảng 4.347 USD, trong khi bạc ở mức 68,5 USD.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Châu Âu:

Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp của Đức công bố hôm thứ Hai gây thất vọng mạnh, ghi nhận mức giảm sâu 3,8% theo tháng trong tháng 4. Điều này làm gia tăng thêm sự bi quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung.

Quyết định lãi suất của ECB và cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần này. Nếu bà nhấn mạnh những điểm yếu kinh tế này, đồng Euro có thể chịu áp lực.

Một tín hiệu tích cực hơn là dữ liệu sản xuất công nghiệp công bố sáng nay tốt hơn dự báo, với mức giảm chỉ 0,5% theo năm.

Châu Á:

Tin tức hoàn toàn trái ngược đến từ Trung Quốc, nơi ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại. Xuất khẩu tháng 5 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù nhập khẩu tăng còn mạnh hơn (27,4% y/y), thặng dư thương mại vẫn mở rộng, điều này sẽ hỗ trợ đồng Nhân dân tệ.

Hoa Kỳ:

Theo khảo sát của Fed New York, kỳ vọng lạm phát một năm giảm nhẹ từ 3,6% xuống 3,5%. Tuy nhiên, thị trường đang tập trung chờ đợi báo cáo CPI sẽ được công bố vào thứ Tư.

🌏 Châu Á

Các thị trường châu Á đang tăng mạnh hôm nay:

KOSPI (+8%): Chỉ số Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng, phục hồi các khoản lỗ của ngày hôm qua. Biến động trên chỉ số này gần đây ở mức rất cao, được khuếch đại bởi sự xuất hiện của các ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu (nhắm vào Samsung và SK Hynix).

Nikkei 225 (+1,9%): Chỉ số Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Các chỉ số Trung Quốc: Cũng giao dịch trong sắc xanh, với Hang Seng (+0,4%) và Shanghai SE Composite (+0,7%).

💱 Tiền tệ

G10:

Sự cải thiện nhẹ trong tâm lý liên quan đến tình hình Trung Đông đã giúp Đô la New Zealand (+0,7% so với mức mở cửa thứ Hai) và Krona Thụy Điển (+0,5%) tăng giá.

Đồng Euro cũng tăng nhẹ (+0,2%).

Ngược lại, Krone Na Uy đang gặp khó khăn do giá năng lượng giảm khỏi mức đỉnh của ngày thứ Hai.

EM (Thị trường mới nổi):

Được hỗ trợ bởi sự quay trở lại của dòng tiền vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc, đồng Won tăng 3,2%.

Dẫn đầu bảng xếp hạng còn có các đồng tiền của những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu Eo biển Hormuz đóng cửa dài hạn — Rand Nam Phi và Forint Hungary.

For a deeper dive into the FX market, read yesterday's Currency Review, where we take a closer look at the Euro, Dollar and other G10/EM currencies.

₿ Tiền điện tử

Cả Bitcoin (63.360 USD) và Ethereum (1.689 USD) vẫn đang giao dịch gần các mức đáy cục bộ.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB