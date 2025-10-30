Đọc thêm
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP sơ bộ của Khu vực đồng Euro vượt kỳ vọng

Khu vực đồng Euro — Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sơ bộ:

 

  • GDP (điều chỉnh theo mùa, theo quý): 0,2% (dự báo: 0,1%; kỳ trước: 0,1%)

  • GDP (điều chỉnh theo mùa, theo năm): 1,3% (dự báo: 1,2%; kỳ trước: 1,5%)

Khu vực đồng Euro — Dữ liệu thị trường lao động:

  • Tỷ lệ thất nghiệp: hiện tại 6,3% (dự báo: 6,3%; kỳ trước: 6,3%)

 

Số liệu GDP sơ bộ của khu vực đồng Euro cho thấy hiệu suất kinh tế trong quý III tốt hơn một chút so với dự kiến. So với quý trước, GDP tăng 0,2%, cao hơn dự báo 0,1% và tăng nhẹ so với mức 0,1% của quý trước. So với cùng kỳ năm trước, GDP tăng 1,3%, nhỉnh hơn dự báo 1,2% dù thấp hơn mức 1,5% của quý II. Những kết quả này cho thấy nền kinh tế khu vực đồng Euro vẫn đang mở rộng với tốc độ khiêm tốn, bất chấp những trở ngại kéo dài như lãi suất cao và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Sau khi công bố dữ liệu này, đồng euro đang tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

 

 

Nguồn: xStation5

