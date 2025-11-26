CẬP NHẬT MỚI: NATGAS phản ứng trái chiều với dữ liệu EIA thấp hơn dự kiến

Thay đổi hàng tuần về trữ lượng khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ: Thực tế -11 tỷ; dự báo -5 tỷ; trước đó -14 tỷ;
Lượng dự trữ khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ đang giảm nhanh hơn một chút so với dự kiến, nhưng số liệu hôm nay không thay đổi bối cảnh cơ bản của thị trường này, vốn đang thặng dư so với mức trung bình 5 năm mặc dù đang trong mùa sưởi ấm.
DE40: DAX giảm nhẹ trước dữ liệu CPI của Đức 📌Deutsche Borse phục hồi sau thông tin mua lại Allfunds Group
CẬP NHẬT MỚI: EURNOK giảm mạnh sau khi doanh số bán lẻ tại Đức yếu và tỷ lệ thất nghiệp tại Na Uy
Cổ phiếu đáng chú ý – Adobe Inc (27.11.2025)
Tin đầu ngày (28.11.2025): Phố Wall nghỉ lễ, thị trường hoạt động ảm đạm
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.