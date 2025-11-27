Tin đầu ngày (27.11.2025): Phố Wall tiếp tục phục hồi; BẠC tăng hơn 3%

Phiên giao dịch thứ Tư trên các thị trường tài chính quốc tế ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ về tâm lý trên Phố Wall, đà tăng đáng kể của kim loại quý và sự phục hồi của thị trường tiền mã hoá.

Hiện tại, chỉ số US100 tăng 1%, được hỗ trợ bởi sự bật tăng của Nvidia và nhiều cổ phiếu thuộc nhóm bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, cổ phiếu Alphabet tiếp tục điều chỉnh giảm.

CD Projekt công bố kết quả vượt xa kỳ vọng trong quý III/2025, ghi nhận lợi nhuận ròng 193,5 triệu PLN, cao hơn gần 22% so với dự báo 159 triệu PLN. Doanh thu đạt 349,1 triệu PLN so với kỳ vọng 325 triệu PLN. EBIT đạt 194,6 triệu PLN, vượt mức dự báo 168 triệu PLN, cho thấy khả năng sinh lời mạnh và hiệu quả quản trị chi phí tốt hơn dự kiến của giới phân tích.

Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cho thấy mức giảm tuần thứ ba liên tiếp, trái ngược với kỳ vọng tăng nhẹ. Các đơn hàng lâu bền đã ổn định trong biên độ dao động khoảng ±3% trong những tháng gần đây. Mức tăng lần này phù hợp dự báo, nhưng thấp hơn đáng kể so với hai tháng trước.

Thủ tướng Anh đã trình bày các điểm chính của dự thảo ngân sách mới và thị trường phản ứng ở mức tích cực vừa phải. Sau nhịp giảm ban đầu, thị trường trái phiếu phục hồi nhờ thông tin Anh có thêm dư địa tài khóa lớn hơn dự kiến; lợi suất trái phiếu giảm và đồng bảng Anh tăng lên mức cao nhất trong ngày so với đô la Mỹ.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) hạ lãi suất điều hành (OCR) thêm 25 điểm cơ bản xuống 2,25% - đúng như dự báo - nhiều khả năng đánh dấu bước cuối của chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ năm 2024.

Thị trường bạc đang tiến gần đến tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc tạm thời khi dự trữ bạc của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, trong khi xuất khẩu bạc từ Trung Quốc sang London đạt mức kỷ lục 660 tấn trong tháng 10, làm trầm trọng thêm sự căng thẳng nguồn cung. Giá bạc (SILVER) tăng gần 3% trong hôm nay.

Dự trữ khí tự nhiên tại Mỹ giảm -11B, so với dự báo -5B và kỳ trước -14B. Mức giảm nhanh hơn dự kiến nhưng không làm thay đổi bức tranh cơ bản: nguồn cung vẫn dư thừa so với trung bình 5 năm dù mùa sưởi đang diễn ra.

Ngược lại, dự trữ dầu thô tăng mạnh hơn dự báo, củng cố tình trạng dư cung trên thị trường dầu.

Bitcoin quay trở lại mức trên 60.000 USD sau chuỗi giảm liên tiếp kéo giá về mức thấp nhất kể từ tháng 4.