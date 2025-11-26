Đọc thêm
22:35 · 26 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Oil.WTI giảm sau khi lượng hàng tồn kho tăng cao hơn dự kiến

OIL.WTI
Hàng hoá
-
-

  • Dự trữ dầu thô tăng 2,774 triệu thùng, so với ước tính 0,055 triệu thùng

  • Dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1,147 triệu thùng, so với ước tính 0,556 triệu thùng

  • Dự trữ xăng tăng 2,513 triệu thùng, so với ước tính 0,745 triệu thùng

  • Công suất lọc dầu tăng 2,3%, so với dự kiến 0,8%. Trước đó là 0,6%

  • Sản lượng dầu thô đạt 13,814 triệu thùng/ngày, so với 13,834 triệu thùng/ngày trước đó

 
