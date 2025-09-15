CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu giảm phát mạnh từ Thụy Sĩ, USDCHF tăng nhẹ 💡

Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát PPI tháng 8:
PPI: Thực tế: -0,6% MoM; dự báo 0,1% MoM; trước đó -0,2% MoM
PPI: Thực tế: -1,8% YoY; trước đó -0,9% YoY
Cặp tiền USDCHF phục hồi sau dữ liệu giảm phát mạnh mẽ từ Thụy Sĩ. Mặc dù không có dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất trong quyết định của SNB vào tuần tới, dữ liệu này có thể biện minh cho động thái này.
