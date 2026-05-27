Tóm tắt thị trường: Căng thẳng lại gia tăng gây áp lực lên thị trường

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) đã giữ nguyên lãi suất OCR ở mức 2,25%, mặc dù quyết định này chỉ được thông qua sau khi ủy ban bỏ phiếu với tỷ lệ 3–3 và Thống đốc Anna Breman phải đưa ra lá phiếu quyết định.

Tất cả các nhà hoạch định chính sách đều đồng ý rằng sẽ cần thêm các đợt tăng lãi suất trong tương lai - bất đồng chỉ nằm ở thời điểm bắt đầu. Lộ trình OCR cập nhật đã được điều chỉnh tăng đáng kể, với mức lãi suất cuối chu kỳ được dự báo ở mức 3,28% vào tháng 6 năm 2029.

Đồng đô la New Zealand đang tăng khoảng 0,5–0,7% so với các đồng tiền G10 khác.

Thống đốc Breman nhấn mạnh rằng xung đột tại Trung Đông là nguyên nhân trực tiếp khiến ngân hàng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hiện tại. Ngay cả khi xung đột kết thúc ngay lập tức, các tác động lạm phát dự kiến vẫn sẽ kéo dài trong thời gian tới.

Sự gián đoạn vận tải biển đã đẩy lạm phát tăng không chỉ thông qua giá nhiên liệu mà còn qua chi phí vận tải nói chung và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Điều này đồng nghĩa rằng chỉ riêng một giải pháp địa chính trị sẽ không đủ để loại bỏ nhu cầu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lạm phát CPI tháng 4 của Australia giảm xuống còn 4,2% YoY, thấp hơn kỳ vọng thị trường, chủ yếu do việc cắt giảm tạm thời thuế nhiên liệu. Đồng thời, lạm phát lõi trimmed mean tăng lên 3,4% - mức cao nhất kể từ cuối năm 2024.

Thống đốc Bank of Japan, Kazuo Ueda, cùng các bình luận chính thức cho thấy khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 16 tháng 6. Ueda mô tả xung đột Trung Đông là “cú sốc dầu mỏ thứ năm” đối với Nhật Bản.

Mỹ đã tấn công các tàu Iran bị cáo buộc triển khai thủy lôi gần Strait of Hormuz, dẫn tới phản ứng từ Iran và các cuộc không kích tiếp theo của Mỹ. Dù vậy, nhà đàm phán Iran vẫn ở lại Doha, cho thấy các kênh ngoại giao vẫn đang hoạt động.

Dầu Brent (OIL) đang giảm về quanh 95 USD/thùng, trong khi WTI giảm xuống 91,90 USD/thùng. Đã xuất hiện các báo cáo cho rằng một thỏa thuận có thể đã đạt được.

Chính quyền Donald Trump dường như đang tạo điều kiện để Israel hành động chống lại Hezbollah tại Lebanon. Theo các báo cáo, Israel đã loại bỏ chỉ huy mới của Qassam Brigades.