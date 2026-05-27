Đồng NZD tăng mạnh sau định hướng “diều hâu” từ RBNZ 📄

RBNZ: giữ nguyên lãi suất nhưng mang lập trường diều hâu

RBNZ đã đưa ra một quyết định mà thị trường đánh giá là một “hawkish hold” điển hình. Lãi suất OCR (Official Cash Rate) được giữ nguyên ở mức 2,25%, nhưng chỉ sau khi Ủy ban Chính sách Tiền tệ bỏ phiếu với tỷ lệ hiếm thấy 3–3. Thống đốc Anna Breman, Karen Silk và Paul Conway bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi Carl Hansen, Hayley Gourley và Prasanna Gai ủng hộ tăng ngay 25 điểm cơ bản lên 2,50%. Lá phiếu quyết định của Breman đã giữ nguyên chính sách, nhưng thông điệp rộng hơn rất rõ ràng: chu kỳ nới lỏng đã kết thúc và bước đi tiếp theo sẽ là tăng lãi suất. RBNZ tuyên bố rõ rằng OCR sẽ cần tăng sớm hơn và mạnh hơn so với những gì ngân hàng dự kiến hồi tháng Hai.

Môi trường vĩ mô ngày càng khó khăn hơn

Bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện đã trở nên phức tạp đáng kể. Ngân hàng trung ương hiện đang đối mặt với cú sốc nguồn cung tiêu cực bắt nguồn từ xung đột Trung Đông — chủ yếu thông qua giá dầu, khí đốt và hóa dầu tăng cao — trong khi nhu cầu nội địa đã bắt đầu suy yếu. Lạm phát hiện được dự báo đạt đỉnh ở mức 4,3% trong quý III/2026, và chỉ quay trở lại mục tiêu 2% vào giữa năm 2027. Đồng thời, các chỉ báo niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng, hoạt động thị trường nhà ở và kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp đều đã xấu đi.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là RBNZ đang phải đối mặt với một tổ hợp khó khăn gồm:

rủi ro lạm phát rõ ràng cao hơn, đặc biệt nếu doanh nghiệp và người lao động bắt đầu xem cú sốc năng lượng là mang tính dài hạn;

rủi ro tăng trưởng rõ ràng thấp hơn, do chi phí nhiên liệu cao hơn làm giảm thu nhập thực tế, biên lợi nhuận và tiêu dùng;

công suất dư thừa và tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ phần nào hạn chế các hiệu ứng vòng hai, nhưng không đủ để ngân hàng bỏ qua nguy cơ lạm phát trở nên cố hữu.

Hàm ý đối với nhà đầu tư

Điểm mấu chốt đối với nhà đầu tư là quyết định này không hề mang tính ôn hòa dù lãi suất được giữ nguyên. Cả sáu thành viên MPC đều đồng ý rằng việc tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới nhiều khả năng sẽ cần thiết để ngăn lạm phát ngắn hạn lan sang kỳ vọng lạm phát trung hạn. Lộ trình lãi suất cập nhật cho thấy lập trường thắt chặt hơn đáng kể trong tương lai, và bình luận từ thị trường cho thấy xác suất cao sẽ có các đợt tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 7, tháng 9 và tháng 10.

Phản ứng của đồng NZD

Đồng đô la New Zealand đã phản ứng tích cực với quyết định này. Thị trường tập trung nhiều hơn vào định hướng tương lai mang tính diều hâu thay vì việc giữ nguyên lãi suất. NZDUSD tăng 0,70% lên vùng 0,5870 sau khi quyết định được công bố. Phản ứng này là hợp lý: kết quả bỏ phiếu chia rẽ, lộ trình OCR cao hơn và tín hiệu rõ ràng rằng việc tăng lãi suất có khả năng diễn ra trong năm nay đều hỗ trợ đồng tiền này thông qua kỳ vọng chênh lệch lãi suất rộng hơn.

Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá có thể sẽ không diễn ra theo một chiều. Chính tuyên bố này cũng nhấn mạnh sự suy yếu của tăng trưởng nội địa, tâm lý kinh tế mong manh và các rủi ro đối với hoạt động kinh tế, trong khi bản thân RBNZ cũng lưu ý tới mức độ biến động cao của tỷ giá NZD theo rổ thương mại.