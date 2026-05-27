Lịch kinh tế: Chỉ số Richmond Fed và kết quả kinh doanh đáng chú ý của doanh nghiệp 🔎

Thị trường toàn cầu tiếp tục chịu tác động bởi hai lực kéo trái chiều: tín hiệu “diều hâu” từ các ngân hàng trung ương và sự lạc quan xoay quanh lĩnh vực công nghệ. US500 và US100 đã đóng cửa phiên ở mức đỉnh lịch sử, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, bao gồm Micron Technology. Đồng thời, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc. Trên thị trường hàng hóa, diễn biến tại Trung Đông vẫn là yếu tố then chốt. Triển vọng cải thiện quan hệ Mỹ–Iran và khả năng mở lại Eo biển Hormuz đã làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ. Giá WTI đã điều chỉnh về vùng 91–92 USD/thùng. Những gì đã diễn ra? Dữ liệu vĩ mô Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) giữ nguyên lãi suất OCR ở mức 2,25%, nhưng quyết định này mang lập trường rất “diều hâu”. Cuộc bỏ phiếu trong ủy ban kết thúc với tỷ lệ 3–3 và lá phiếu quyết định của Thống đốc Anna Breman đã giữ lãi suất không đổi. Đồng NZD tăng mạnh sau quyết định này.

Lạm phát CPI của Úc giảm xuống 4,2% y/y từ mức 4,6% trước đó, thấp hơn dự báo 4,4%. Tuy nhiên, lạm phát lõi lại tăng lên 3,4% y/y, cho thấy áp lực giá vẫn còn dai dẳng.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục duy trì quan điểm sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa, dù vẫn theo dõi tác động của căng thẳng địa chính trị đối với nền kinh tế. Điều gì sẽ diễn ra hôm nay? Các dữ liệu vĩ mô quan trọng 13:45, Pháp – Chỉ số niềm tin tiêu dùng; Dự báo: 85, trước đó: 84.

18:00, Mỹ – Dữ liệu thị trường thế chấp MBA. Thị trường sẽ tập trung vào lãi suất vay thế chấp 30 năm và thay đổi hàng tuần của số đơn đăng ký vay mua nhà.

21:00, Mỹ – Chỉ số sản xuất Richmond Fed; Dự báo: 4, trước đó: 3.

03:30 sáng mai, Mỹ – Báo cáo tồn kho dầu thô API. Kỳ trước ghi nhận tồn kho giảm 9,1 triệu thùng. Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú ý Mỹ, trước giờ mở cửa: Kết quả kinh doanh sẽ được công bố bởi các công ty như: PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch và Bank of Montreal.

Mỹ, sau giờ đóng cửa: Các báo cáo sẽ được công bố bởi: Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix và Agilent Technologies.

