CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ISM vượt kỳ vọng. Tỷ giá EUR/USD chịu áp lực.

Báo cáo ISM cho ngành công nghiệp - Tháng 1
Chỉ số ISM cho ngành công nghiệp: thực tế 52,6 (dự báo 48,5; trước đó 47,9)
Chỉ số việc làm (ISM cho ngành sản xuất): thực tế 48,1 (dự báo 46; điều chỉnh 44,8)
Chỉ số giá phải trả (ISM cho ngành sản xuất): thực tế 59 (dự báo 58,5)
Chỉ số đơn đặt hàng mới (ISM cho ngành sản xuất): thực tế 57,1 (trước đó 47,4, điều chỉnh 47,8)
Sau khi công bố dữ liệu, đồng USD phục hồi, khiến cặp tiền EURUSD chịu áp lực.
Nguồn: xStation5
