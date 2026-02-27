Thị trường nổi bật: EURUSD

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,1793 và đang có những nhịp biến động nhẹ, sau các dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây từ châu Âu và thông tin PPI sắp được công bố từ Mỹ. Cặp tiền vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, vì các xung lực từ dữ liệu lạm phát và tín hiệu chính sách tiền tệ còn quá hạn chế để kích hoạt một phá vỡ quyết đoán. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, theo dõi cả tâm lý “risk-off” lẫn kỳ vọng về các quyết định tiếp theo từ ECB và Fed.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang định hình EUR/USD hôm nay?

Dữ liệu lạm phát và GDP tại châu Âu

Hôm nay, các chỉ số lạm phát tiêu dùng sơ bộ được công bố từ Pháp và Tây Ban Nha. Tại Pháp, CPI tháng Hai tăng 0,7% so với tháng trước và 1,0% so với cùng kỳ năm trước, trong khi HICP tăng 0,8% m/m và 1,1% y/y, cao hơn dự báo, cho thấy áp lực giá có dấu hiệu tăng nhẹ. Tại Tây Ban Nha, CPI tăng 2,3% y/y và HICP tăng 2,5% y/y, cũng vượt kỳ vọng. Trong khi đó, GDP Q4 của Pháp tăng 0,2% q/q, với chi tiêu tiêu dùng tăng 0,5% m/m, xác nhận tăng trưởng kinh tế ổn định nhưng vừa phải.

Tại Đức, thị trường đang chờ công bố chính thức HICP và CPI vào lúc 14:00 CET. Dữ liệu trước đó từ các bang riêng lẻ cho thấy áp lực giá hơi chậm lại, với lạm phát hàng năm duy trì quanh 2,1% y/y, giữ đồng euro trong vùng hỗ trợ vừa phải trước các phản ứng tiềm năng từ ECB.

PPI và tình hình tại Mỹ

Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 14:30 CET. Dự báo chỉ ra tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại còn +0,3% m/m so với +0,5% trước đó, với tăng trưởng hàng năm dự kiến khoảng +2,6% y/y. Nếu số liệu đúng hoặc thấp hơn kỳ vọng, đồng đô la có thể suy yếu, hỗ trợ EUR/USD; dữ liệu cao hơn dự kiến sẽ tác động ngược lại.

Tâm lý “risk-off” và phản ứng thị trường

Mặc dù đồng euro tăng vừa phải so với đô la, thị trường vẫn thận trọng trước các công bố quan trọng từ Đức và Mỹ. EUR/USD tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy quanh 1,1793, với các biến động ngắn hạn hạn chế.

Kỳ vọng đối với Fed và ECB

Thị trường kỳ vọng vào sự tương đối độc lập của tân Chủ tịch Fed, dự đoán rằng lãi suất sẽ không bị cắt giảm đột ngột. Điều này cung cấp một mức hỗ trợ nhất định cho đồng đô la nhưng đồng thời hạn chế các biến động bất ngờ trên thị trường, bao gồm việc đô la tăng mạnh so với euro. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát và GDP ổn định tại châu Âu cho thấy ECB sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với các điều chỉnh lãi suất.