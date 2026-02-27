Chỉ số PPI tăng cao gây áp lực lên Phố Wall 📉 Cổ phiếu công nghệ và tài chính suy yếu

Vào thứ Sáu, chứng khoán Mỹ giao dịch trong sắc đỏ sau khi công bố dữ liệu PPI mới nhất. Chỉ số này cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng, ngay lập tức củng cố câu chuyện về lạm phát “dai dẳng” và làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách trong ngắn hạn. Dow Jones giảm 715 điểm (-1,5%), S&P 500 mất 1,1% và Nasdaq giảm 1,4%. PPI tháng 1 tăng 0,5% so với tháng trước (so với mức kỳ vọng 0,3%), trong khi PPI lõi tăng vọt 0,8% (so với 0,3%). Chính thành phần lõi đã gây tác động tiêu cực lớn nhất đến tâm lý thị trường.

Cổ phiếu công nghệ và phần mềm tiếp tục chịu áp lực, và thị trường đang khép lại tháng Hai trong trạng thái yếu. Làm gia tăng tâm lý thận trọng, UBS đã hạ xếp hạng cổ phiếu Mỹ xuống mức “benchmark”, cảnh báo rủi ro từ đồng USD, định giá cao và bất ổn chính trị tại Washington. Trong bối cảnh đó, rủi ro địa chính trị cũng gia tăng: căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan, nguy cơ leo thang liên quan đến Iran, và các báo cáo cho biết Mỹ đã yêu cầu các nhà ngoại giao cùng gia đình rời khỏi Israel.

PPI (lạm phát giá sản xuất Mỹ): +0,5% m/m so với +0,3% kỳ vọng; PPI lõi +0,8% m/m so với +0,3% — một bất ngờ tăng mạnh và là tín hiệu rủi ro lạm phát rõ ràng.

Phản ứng chỉ số: Dow -1,5% (-715 điểm), S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4%.

Công nghệ tiếp tục chịu áp lực: Nvidia -2% (sau khi giảm hơn 5% ở phiên trước), Amazon cũng yếu — nhà đầu tư ít sẵn sàng “đuổi theo” câu chuyện AI và các tin tức liên quan đến OpenAI, thay vào đó tập trung vào định giá và rủi ro.

Phần mềm/an ninh mạng giảm mạnh: Salesforce -4%, Microsoft khoảng -2%; Zscaler -11% sau kết quả thất vọng; CoreWeave lao dốc gần 20% do triển vọng yếu.

Tâm lý thị trường: trạng thái “risk-off” điển hình — nhà đầu tư giảm tỷ trọng trước rồi mới đặt câu hỏi sau; lo ngại về tác động của AI lên thị trường lao động vẫn tồn tại (bao gồm các đợt sa thải lớn tại Block).

Tổng kết tháng Hai: Nasdaq đang hướng tới mức giảm hơn 3% m/m; S&P 500 khoảng -1% trong tháng; Dow khoảng -0,3%.

UBS về cổ phiếu Mỹ: hạ xuống mức “benchmark”, viện dẫn triển vọng USD yếu hơn, định giá cao và bất ổn chính trị; các thị trường ngoài Mỹ đang vượt trội rõ rệt trong năm 2026 (MSCI World ex-US tăng gần 8% từ đầu năm so với S&P 500 gần như đi ngang).

US500 (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5

Ngành tài chính và ngân hàng đặc biệt yếu trong hôm nay, với lo ngại xoay quanh mức độ tiếp xúc với private equity và nguy cơ các công ty phần mềm gặp khó khăn. Netflix và Dell là những điểm sáng hiếm hoi tăng giá. Trong khi đó, nhóm phần mềm và dịch vụ CNTT lại chịu áp lực, còn Nvidia tiếp tục cho thấy tín hiệu kỹ thuật mong manh.

Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix đã rút khỏi cuộc đua mua lại Warner Bros. Discovery, để lại Paramount Skydance hoàn tất thương vụ trị giá 111 tỷ USD. Thị trường hoan nghênh động thái này — Netflix +8% trước giờ mở cửa, WBD -2%, Paramount +9%.

Live Nation: Cổ phiếu +1% sau khi Rothschild & Co. Redburn nâng hạng lên “buy” và tăng giá mục tiêu lên 193 USD (tiềm năng tăng khoảng 22%). Các nhà phân tích chỉ ra sự ổn định sau giai đoạn bị định giá lại, nhu cầu mạnh (kết quả Q4 và triển vọng) và lo ngại pháp lý dịu bớt.

Block: Công ty thông báo kế hoạch cắt giảm hơn 4.000 việc làm (khoảng một nửa lực lượng lao động). Cổ phiếu tăng vọt 19% trong giao dịch ngoài giờ, khi nhà đầu tư xem đây là bước đi quyết liệt nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Dollar Tree: Citi hạ xếp hạng xuống “neutral” từ “buy”; cổ phiếu -2%. Ngân hàng cho rằng sau khi tăng gấp đôi từ đáy và giao dịch gần mức giá mục tiêu, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hiện cân bằng hơn dù chiến lược đa mức giá có tiến triển.

Amazon / Big Tech / OpenAI: Sau thông báo OpenAI huy động 110 tỷ USD (định giá trước đầu tư 730 tỷ USD), Big Tech giao dịch thấp hơn: Amazon -1%, Microsoft -2%, Meta -1%. Dù Amazon tham gia vòng gọi vốn và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều năm với OpenAI, quy mô định giá và chi tiêu vốn cho AI đang làm giảm nhiệt sự hưng phấn ngắn hạn.

Nguồn: xStation5