CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu người tiêu dùng Mỹ vẫn rất mạnh, Đồng USD tăng sau dữ liệu doanh số bán lẻ

Theo dữ liệu mới nhất được công bố tại Mỹ về báo cáo doanh số bán lẻ, tháng 5 đã mang đến một bất ngờ tích cực đáng kể, thậm chí diễn ra trước khi World Cup khởi tranh – sự kiện thường có tác động tích cực đến chi tiêu tiêu dùng. Người tiêu dùng Mỹ đang chứng minh rằng họ không hề bị ảnh hưởng bởi triển vọng chính sách tiền tệ diều hâu hơn, điều này đã ngay lập tức tạo ra phản ứng trên các thị trường tài chính.

Dữ liệu chính:

Tiêu đề: Doanh số bán lẻ trong tháng 5 tăng 0,9% so với tháng trước (m/m), cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng của thị trường là +0,5%.

Nhóm kiểm soát (Control Group): Chỉ số được sử dụng trực tiếp trong tính toán GDP của Mỹ (loại trừ các hạng mục như ô tô và nhiên liệu) tăng 0,7% m/m, cao hơn mức dự báo +0,4%.

Loại trừ vận tải: Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô tăng 0,8% m/m (dự báo: +0,5%).

Điều chỉnh số liệu: Dữ liệu tháng 4 được điều chỉnh giảm nhẹ từ +0,5% xuống còn +0,4%.

So với cùng kỳ năm trước (y/y): Doanh số bán lẻ tăng tới 6,9%.

Bình luận về dữ liệu: Người tiêu dùng mạnh mẽ, Fed và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đồng USD

Người tiêu dùng Mỹ chưa có dấu hiệu chững lại. Báo cáo tháng 5 là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của nhu cầu nội địa tại Mỹ. Những lo ngại trước đây rằng lạm phát cao sẽ bắt đầu làm giảm sức mua của người dân Mỹ tạm thời đã được gác sang một bên. Quan trọng hơn, mức tăng mạnh của nhóm kiểm soát (+0,7%) cho thấy đây không chỉ là kết quả của giá xăng cao hơn mà phản ánh hoạt động mua sắm thực sự và lành mạnh. Bank of America, dựa trên dữ liệu nội bộ từ thẻ thanh toán của khách hàng, đã dự báo chính xác đà tăng này và thực tế người tiêu dùng đã gia tăng mua sắm.

Đồng USD thể hiện sức mạnh trước quyết định của FOMC. Dữ liệu kinh tế tích cực này là động lực trực tiếp và mạnh mẽ hỗ trợ đồng USD. Báo cáo được công bố đúng vào thời điểm quan trọng, ngay trước quyết định lãi suất sắp tới của FOMC. Thị trường ngay lập tức nhận được một tín hiệu rõ ràng: khi nền kinh tế vẫn tăng trưởng tốt và người tiêu dùng vẫn mạnh, Fed không có lý do gì để vội vàng cắt giảm lãi suất. Trong ngày hôm nay, thị trường đã nâng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên trên 80%. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là giọng điệu mà Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh sẽ thể hiện.

Bóng mây Iran và những lời đe dọa của Trump. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD không chỉ đến từ nền kinh tế vững chắc và các yếu tố cơ bản tích cực của GDP. Yếu tố quan trọng thứ hai hỗ trợ USD là phần bù rủi ro địa chính trị đang quay trở lại thị trường. Bầu không khí xung quanh thỏa thuận với Iran trở nên căng thẳng hơn sau những phát biểu mới nhất của Donald Trump, khi ông một lần nữa công khai đe dọa hành động quân sự và chấm dứt các thỏa thuận hiện có.

Trong bối cảnh bất ổn sâu sắc tại Trung Đông, các nhà đầu tư trên toàn cầu tiếp tục tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó đồng USD vẫn là lựa chọn hàng đầu. Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế xuất sắc và những lo ngại về địa chính trị đang tạo ra điều kiện lý tưởng để đồng USD tiếp tục tăng giá trong những ngày tới.

EURUSD đang quay trở lại dưới mốc 1,16 trước quyết định của Fed và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Nguồn: xStation5.