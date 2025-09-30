CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu nhà ở Case/Shiller của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến🗽

Chỉ số giá nhà Case-Shiller 20 ở thành phố (so với cùng kỳ năm trước) tăng 1,8%, cao hơn mức dự báo 1,55%, nhưng chậm lại so với mức 2,1% trước đó. Chỉ số giá nhà tổng thể cho thấy mức tăng 2,3%, giảm so với mức 2,6% trước đó. Ở cơ sở hàng tháng, giá giảm nhẹ -0,1%, ít hơn so với dự báo -0,2% và mức đọc trước đó -0,2%. Đây là những số liệu mới nhất từ thị trường nhà ở Mỹ, cho thấy lĩnh vực này đã được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, với việc một số người mua quay trở lại thị trường sau những đợt giảm giá gần đây tại một số khu vực.
