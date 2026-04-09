CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PCE của Mỹ đúng kỳ vọng. EURUSD không phản ứng!

Dữ liệu chính:
- Chi tiêu cá nhân Mỹ (m/m): 0,4% (dự báo: 0,5%, trước đó: 0,4%)
- PCE (m/m): 0,4% (dự báo: 0,4%, trước đó: 0,4%)
- PCE Core (m/m): 0,4% (dự báo: 0,4%, trước đó: 0,4%)
- PCE (y/y): 3% (dự báo: 3%, trước đó: 2,8%)
- PCE Core (y/y): 2,8% (dự báo: 2,8%, trước đó: 3,1%)
- Thu nhập cá nhân Mỹ (m/m): -0,1% (dự báo: 0,3%, trước đó: 0,4%)
Tại sao các dữ liệu này quan trọng:
PCE (Chi tiêu tiêu dùng cá nhân) đo lường sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng và là chỉ báo lạm phát quan trọng tại Mỹ. Chỉ số PCE Core, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, phản ánh lạm phát lõi và được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) theo dõi sát sao khi đưa ra quyết định lãi suất. Chi tiêu tiêu dùng tăng cho thấy cầu trong nền kinh tế mạnh, trong khi sự suy giảm hoặc ổn định cho thấy tăng trưởng vừa phải và áp lực lạm phát thấp hơn.
Dữ liệu hiện tại:
Dữ liệu của Mỹ trong tháng 2 cho thấy bức tranh pha trộn nhưng nhìn chung ổn định về hoạt động tiêu dùng và lạm phát. Các số liệu này được công bố trước khi xung đột với Iran leo thang và trước khi giá xăng tăng mạnh, do đó chưa phản ánh tác động của các yếu tố này lên nền kinh tế.
Chi tiêu cá nhân tăng 0,4% theo tháng, thấp hơn nhẹ so với dự báo 0,5%, trong khi PCE và PCE Core giữ ở mức 0,4% m/m, cho thấy áp lực lạm phát ở mức vừa phải.
Theo năm, PCE tăng lên 3%, trong khi PCE Core giảm nhẹ xuống 2,8% y/y. Thu nhập cá nhân Mỹ giảm 0,1% theo tháng, thấp hơn dự báo, điều này có thể hạn chế chi tiêu tiêu dùng trong tương lai.
Các dữ liệu cho thấy hoạt động tiêu dùng vẫn ổn định và lạm phát ở mức vừa phải, nhưng các số liệu sắp tới sẽ rất quan trọng để đánh giá tác động của căng thẳng địa chính trị và giá nhiên liệu tăng lên nền kinh tế, cũng như định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.
Nguồn: xStation5
Mở phiên Mỹ: GDP suy yếu và căng thẳng Trung Đông vẫn tiếp diễn gây áp lực lên Phố Wall
Intel tăng 11% sau khi công bố thỏa thuận với Google 📈
Biểu đồ trong ngày: VÀNG mất đà tăng trưởng giữa vòng xoáy chiến tranh và bất định chính sách 🟡 (09.04.2026)
Lịch kinh tế: Liệu chỉ số PCE "lỗi thời" có còn đủ sức lay động thị trường? (09.04.2026)
