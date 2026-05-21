CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI của Mỹ trái chiều

21.05.2026 - Chỉ số PMI Sản xuất & Dịch vụ tháng 5:
PMI Sản xuất (Manufacturing PMI): Đạt 55.3 (Dự báo: 54.0; Kỳ trước: 54.5)
PMI Dịch vụ (Services PMI): Đạt 51.0 (Dự báo: 50.9; Kỳ trước: 51.0)
Chỉ số PMI Sản xuất công bố vượt xa kỳ vọng, cho thấy tâm lý tích cực đang trở lại đối với các nhà quản trị mua hàng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, lĩnh vực Dịch vụ lại ghi nhận một sự sụt giảm nhẹ đầy bất ngờ.
Diễn biến này có thể là một phần của một xu hướng rộng lớn hơn: Lĩnh vực sản xuất đang được hưởng lợi lớn từ dòng vốn đầu tư cấu trúc đến từ các công ty công nghệ và Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, ngành dịch vụ vẫn tiếp tục phải vật lộn trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng đang có dấu hiệu suy yếu.
Thị trường phản ứng không đáng kể ngay sau khi dữ liệu được công bố.
EURUSD (M1)
Nguồn: xStation5
