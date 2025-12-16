CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI tháng 12 của Mỹ thấp hơn một chút so với dự kiến.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ (S&P) trong tháng 12 đạt 51,8, thấp hơn dự báo 52,0.

Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ (S&P) trong tháng 12 đạt 52,9, thấp hơn dự báo 54,0.

Chỉ số PMI tổng hợp (sản xuất & dịch vụ) của Mỹ (S&P) trong tháng 12 đạt 53, giảm so với mức trước đó 53,9.

Những dữ liệu này tiếp tục cho thấy các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Vì lý do đó, chúng ta đang chứng kiến cặp EURUSD tiếp tục tăng, phản ánh sự suy yếu của đồng USD.