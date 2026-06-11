CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PPI tại Mỹ trái chiều, nhưng áp lực giá vẫn gia tăng

19:30 - Lạm phát nhà sản xuất tại Mỹ (tháng 5)

PPI MoM: 1,1% (Dự báo: 0,7%; Trước đó: 1,1%)

PPI YoY: 6,5% (Dự báo: 6,4%; Trước đó: 5,7%)

Core PPI MoM: 0,4% (Dự báo: 0,5%; Trước đó: 0,7%)

Core PPI YoY: 4,9% (Dự báo: 5,4%; Trước đó: 4,9%)

19:30 - Thị trường lao động

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 229 nghìn (Dự báo: 220 nghìn; Trước đó: 225 nghìn)

Số đơn tiếp tục nhận trợ cấp: 1,795 triệu (Dự báo: 1,780 triệu; Trước đó: 1,771 triệu)

Dữ liệu PPI cho thấy động lực giá cả tại Mỹ đang rất phức tạp. Cả PPI “cơ bản” và PPI “lõi” đều gây bất ngờ so với kỳ vọng thị trường, nhưng theo hai hướng trái ngược.

Core PPI cho thấy sự chậm lại đáng kể, thấp hơn rõ rệt so với dự báo — điều này có thể báo hiệu sự suy yếu của nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, PPI tổng thể lại cao hơn kỳ vọng, cho thấy năng lượng có thể đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong áp lực lạm phát.

Ở thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Tuy nhiên, mức này vẫn nằm trong “vùng trung bình” của điều kiện thị trường hiện tại.

Số đơn trợ cấp tiếp tục cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động diễn ra chậm và mang tính dai dẳng — sau giai đoạn cải thiện vào tháng 5, xu hướng hiện đang quay lại đà tăng.

EURUSD (M1)

Nguồn: xStation5