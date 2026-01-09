CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan khả quan hơn dự kiến ​​một chút!

Lạm phát và tâm lý người tiêu dùng theo khảo sát của Đại học Michigan (tháng 1):
-
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,2% (Trước đó: 4,2%)
-
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,4% (Trước đó: 3,2%)
-
Kỳ vọng của người tiêu dùng: 55 (Trước đó: 54,6)
-
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng: 54 (Dự báo: 53,5; Trước đó: 52,9)
-
Điều kiện hiện tại: 52,4 (Trước đó: 50,4)
Dữ liệu từ Đại học Michigan được công bố tốt hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường. Tất cả các chỉ số liên quan đến niềm tin người tiêu dùng đều cao hơn dự báo, trong đó mức cải thiện rõ rệt nhất nằm ở nhóm điều kiện hiện tại.
