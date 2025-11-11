CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu thị trường lao động Anh yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​🚩GBP giảm

Tỷ lệ thất nghiệp tại Vương quốc Anh đạt 5%, cao hơn so với dự báo 4,9% và mức trước đó 4,8%.

Số người thay đổi tình trạng thất nghiệp ghi nhận tăng 29 nghìn, so với dự báo 20,3 nghìn và mức trước đó 25,8 nghìn.

Số người thay đổi việc làm (điều chỉnh theo mùa - SA) đạt -32 nghìn, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 3 nghìn và mức trước đó 1 nghìn.

Chỉ số thay đổi việc làm trong 3 tháng liên tiếp (3M/3M) giảm 22 nghìn, trong khi thị trường kỳ vọng tăng 5 nghìn, và so với mức tăng 91 nghìn ở kỳ trước.

Thu nhập bình quân hàng tuần tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 5% và mức trước đó 5%.

Nếu loại trừ tiền thưởng, thu nhập tăng 4,6% YoY, khớp với dự báo 4,6%, nhưng thấp hơn mức trước đó 4,7%.

GBPUSD

Cặp tiền GBP/USD giảm sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động yếu hơn nhiều so với kỳ vọng tại Vương quốc Anh, cho thấy tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đang ngày càng trở nên khả thi.