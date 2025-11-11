CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu thị trường lao động Anh yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​🚩GBP giảm

Tỷ lệ thất nghiệp tại Vương quốc Anh đạt 5%, cao hơn so với dự báo 4,9% và mức trước đó 4,8%.
-
Số người thay đổi tình trạng thất nghiệp ghi nhận tăng 29 nghìn, so với dự báo 20,3 nghìn và mức trước đó 25,8 nghìn.
Số người thay đổi việc làm (điều chỉnh theo mùa - SA) đạt -32 nghìn, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 3 nghìn và mức trước đó 1 nghìn.
-
Chỉ số thay đổi việc làm trong 3 tháng liên tiếp (3M/3M) giảm 22 nghìn, trong khi thị trường kỳ vọng tăng 5 nghìn, và so với mức tăng 91 nghìn ở kỳ trước.
Thu nhập bình quân hàng tuần tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 5% và mức trước đó 5%.
-
Nếu loại trừ tiền thưởng, thu nhập tăng 4,6% YoY, khớp với dự báo 4,6%, nhưng thấp hơn mức trước đó 4,7%.
GBPUSD
Cặp tiền GBP/USD giảm sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động yếu hơn nhiều so với kỳ vọng tại Vương quốc Anh, cho thấy tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đang ngày càng trở nên khả thi.
🔴Workshop "Đường MA - Từ cơ bản đến ứng dụng"
CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCHF phản ứng nhẹ sau chỉ số PPI của Thụy Sĩ
Giá dầu giảm sau báo cáo hàng tháng của OPEC⛽📉
Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ về dự luật tài trợ liên bang
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.