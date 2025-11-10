Lịch kinh tế: Thị trường hy vọng chính phủ tại Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại

Tuần mới bắt đầu với lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối nhẹ, giúp thị trường duy trì sự ổn định và nhà đầu tư có thể tập trung hơn vào các diễn biến địa chính trị.

Kỳ vọng về việc đạt được thỏa thuận ngân sách tại Mỹ, vốn ngày càng trở nên khả thi hơn, tiếp tục duy trì tâm lý tích cực và tăng khẩu vị rủi ro, điều này thể hiện rõ qua đà tăng vững chắc của các chỉ số chứng khoán châu Á ngay từ đầu phiên giao dịch.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu kinh tế công bố hôm nay sẽ có ảnh hưởng nhất định đến biến động ngắn hạn của thị trường, nhưng không có khả năng chi phối xu hướng chính, nhường chỗ cho phản ứng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính trị và tin tức tài chính toàn cầu. Đồng thời, nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến của thị trường tiền tệ, vàng và tiền điện tử, vốn phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng ổn định của kinh tế toàn cầu.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)