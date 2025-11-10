Lạm phát của Trung Quốc chuyển biến tích cực – Dấu hiệu phục hồi kinh tế?

Vào tháng 10 năm 2025, Trung Quốc ghi nhận mức lạm phát giá tiêu dùng (CPI) dương đầu tiên kể từ tháng 6, khi CPI tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, nhỉnh hơn một chút so với dự báo bằng 0. Điều này cho thấy tình trạng giảm phát kéo dài trong phần lớn năm đã bắt đầu hạ nhiệt, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng gia tăng và hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh.

Tính theo tháng, CPI cũng tăng 0,2%, cho thấy xu hướng ổn định dần của giá tiêu dùng. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) vẫn âm 2,1% so với cùng kỳ, dù nhẹ hơn một chút so với dự báo -2,2%. Điều này cho thấy áp lực giảm phát trong khu vực công nghiệp vẫn tồn tại, dù đang giảm dần, và tình trạng này đã kéo dài hơn ba năm. Giá thực phẩm giảm 2,9% so với cùng kỳ, dù tăng 0,2% theo tháng, góp phần khiến lạm phát tổng thể ở mức vừa phải. Nhìn chung, các số liệu này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang dần hồi phục sau giai đoạn giảm phát kéo dài, khi các chính sách kích cầu bắt đầu phát huy tác dụng.

Điều này tạo điều kiện để Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, áp lực giảm phát ở khu vực sản xuất vẫn cần được theo dõi sát sao, vì đây là dấu hiệu của những khó khăn trong công nghiệp – yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự gia tăng CPI tại Trung Quốc có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán toàn cầu.

Sau một giai đoạn dài giảm phát, lạm phát dương báo hiệu sự phục hồi của nhu cầu nội địa, qua đó hỗ trợ tăng trưởng của các doanh nghiệp phụ thuộc vào tiêu dùng. Điều này cải thiện tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt tại các sàn chứng khoán châu Á, đồng thời tăng khẩu vị rủi ro trên toàn cầu. Ngoài ra, CPI tăng nhẹ cũng giảm lo ngại về việc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ quá nhanh, qua đó hỗ trợ định giá tài sản và thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, PPI vẫn âm tiếp tục là yếu tố mà nhà đầu tư theo dõi kỹ, khi đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Lạm phát tăng ở Trung Quốc tác động trực tiếp đến tỷ giá đồng USD và dòng vốn toàn cầu. Tín hiệu tích cực từ CPI làm tăng sức hấp dẫn của tài sản Trung Quốc, có thể thu hút dòng vốn đầu tư và tăng giá đồng nhân dân tệ (CNY) so với USD. Đồng thời, triển vọng kinh tế ổn định hơn sẽ giảm tâm lý e ngại rủi ro, khuyến khích đầu tư vào các thị trường mới nổi, từ đó tác động đến xu hướng dòng vốn toàn cầu.

Những ngành và tài sản thường hưởng lợi khi CPI của Trung Quốc tăng bao gồm:

Cổ phiếu tiêu dùng nội địa, đặc biệt là hàng hóa, bán lẻ và dịch vụ.

Hàng hóa cơ bản, nhất là kim loại công nghiệp và năng lượng, nhờ nhu cầu trong nước tăng.

Trái phiếu chính phủ, cung cấp lợi suất cao hơn trong bối cảnh thị trường cổ phiếu biến động.

Thị trường cổ phiếu ở các nền kinh tế mới nổi, được hưởng lợi gián tiếp từ sự gia tăng tiêu dùng và ổn định của Trung Quốc.

Dữ liệu lạm phát tháng 10 tại Trung Quốc cho thấy sự khởi đầu của quá trình phục hồi tiêu dùng và ổn định giá cả, tạo điều kiện để chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì, đồng thời thúc đẩy tâm lý tích cực trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, giảm phát kéo dài trong khu vực sản xuất vẫn là thách thức chính, và sẽ là yếu tố quyết định tính bền vững của đà phục hồi kinh tế Trung Quốc.

Nguồn: xStation5