Điểm tin trong ngày: Thị trường tăng điểm nhờ kỳ vọng xung đột sẽ sớm kết thúc 📈✨

Thị trường Dầu mỏ
Dầu Brent vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng.
Giá chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn về diễn biến xung đột.
Yếu tố nguồn cung tiếp tục đóng vai trò quan trọng.
Thị trường Chứng khoán
Mỹ
S&P 500: tăng khoảng 0,4%.
Nasdaq Composite: tăng gần 0,5%.
Dow Jones: tăng khoảng 0,2%.
Tâm lý thị trường tích cực nhờ kỳ vọng xung đột sớm được giải quyết.
Châu Âu
FTSE 100: tăng 0,8%.
CAC 40: tăng 0,5%.
DAX: tăng gần 0,7%.
IBEX 35: tăng 0,9%.
Các chỉ số lớn đều đóng cửa trong sắc xanh.
Thị trường Ngoại hối
Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chính.
Phản ánh niềm tin gia tăng vào khả năng xung đột sớm kết thúc.
Thị trường Kim loại Quý
Vàng dao động quanh mức 5.000 USD/ounce sau các phiên giảm gần đây.
Bạc giảm hơn 1,5% và xuống dưới 80 USD.
Tâm lý thị trường nhìn chung còn phân hóa.
Kim loại Công nghiệp
Phần lớn giảm giá.
Nickel và đồng mất hơn 1%.
Thị trường Tiền điện tử
Bitcoin giảm nhẹ, dao động quanh 75.000 USD.
Ethereum giảm khoảng 0,8%, giao dịch dưới 2.350 USD.
Thị trường đang điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.
Lĩnh vực Doanh nghiệp và Công nghệ
Nvidia nâng dự báo tài chính tại hội nghị GTC gần đây.
Công ty đặt mục tiêu vượt 1.000 tỷ USD doanh thu vào cuối năm 2027.
Triển vọng này phù hợp với xu hướng ngành, trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2030 theo nhận định từ SK Hynix.
Biểu đồ trong ngày: EUR/USD chịu áp lực bủa vây từ Fed, vùng Vịnh và lạm phát
Điểm tin thị trường: Chứng khoán Châu Âu hồi phục khi giá dầu áp sát ngưỡng 110 USD
Tin đầu ngày: Thị trường đặt cược vào kịch bản xung đột sớm chấm dứt (20.03.2026)
Tổng kết ngày 19.03.26: Giá dầu giảm 2%, đồng USD suy yếu 📉 Liệu US500 có phục hồi?
