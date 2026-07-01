CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu việc làm ADP của Mỹ thấp hơn kỳ vọng 🚩

Số lượng việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ theo báo cáo ADP tăng thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 120.000 và cũng giảm so với mức 122.000 của kỳ trước.

Hoạt động tuyển dụng tiếp tục diễn biến không đồng đều giữa các lĩnh vực. Tài chính và dịch vụ thông tin là hai ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng việc làm, trong khi du lịch và khách sạn ghi nhận tháng thứ sáu liên tiếp có hoạt động tuyển dụng yếu.

Tốc độ tuyển dụng đang phản ánh cả yếu tố cung và cầu. Chúng tôi biết rằng người lao động hiện mất nhiều thời gian hơn để tìm việc, nhưng đồng thời cũng xuất hiện dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung lao động ở một số ngành. Hiện tại, tác động tổng thể là tốc độ tạo việc làm đang chậm lại," TS. Nela Richardson, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADP, cho biết.

Biểu đồ US100

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm 0,4% sau khi báo cáo việc làm thấp hơn kỳ vọng được công bố, tuy nhiên phản ứng của chỉ số nhìn chung vẫn khá hạn chế. Hiện tại, US100 đang dao động trong vùng giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% và 38,2% của nhịp giảm gần nhất, đồng thời vẫn duy trì trên các đường EMA200 và EMA50.

Nguồn: xStation5

Nguồn: ADP

Nguồn: ADP

Nguồn: ADP