CẬP NHẬT MỚI: Dự trũ dầu của Mỹ tăng mạnh. Giá Oil.WTI duy trì ở mức 88 USD/thùng

-
Thay đổi dự trữ Dầu thô: 6,93 triệu thùng (Dự kiến: 0,5 triệu thùng; Trước đó: 6,16 triệu thùng)
-
Thay đổi dự trữ Xăng: -2,59 triệu thùng (Dự kiến: -2,1 triệu thùng; Trước đó: -5,44 triệu thùng)
-
Thay đổi dự trữ Sản phẩm chưng cất: 3,03 triệu thùng (Dự kiến: -1,4 triệu thùng; Trước đó: -2,53 triệu thùng)
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã ghi nhận một mức tăng mạnh khác, mặc dù điều này phần nào được bù đắp bởi sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ xăng. Báo cáo API ngày hôm qua ước tính mức tăng dầu thô khiêm tốn hơn, khoảng 2,3 triệu thùng. Đáng chú ý, công suất sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 1,5 điểm phần trăm; do đó, sự sụt giảm trong dự trữ xăng cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ, trong khi sự gia tăng dự trữ sản phẩm chưng cất phản ánh kết thúc mùa sưởi ấm. Mặc dù các con số này, báo cáo hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu, vốn vẫn chủ yếu bị chi phối bởi diễn biến tại Iran.
Dầu WTI đang tìm hỗ trợ quanh mức 88 USD/thùng tại đường trung bình động 25 kỳ. Việc Iran từ chối các điều khoản hòa bình cho thấy căng thẳng ở Trung Đông sẽ vẫn cao trong thời gian tới. Đồng thời, áp lực liên tục từ Mỹ gợi ý rằng Washington muốn tránh một xung đột kéo dài, điều này đang đẩy giá hàng hóa tăng cao và gây ra chi phí kinh tế lớn.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.