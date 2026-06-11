CẬP NHẬT MỚI: ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản; đúng như kỳ vọng 🚨

ECB đã tăng cả ba mức lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,25%, lãi suất tái cấp vốn lên 2,40% và lãi suất cho vay cận biên lên 2,65%. Ngân hàng trung ương cho biết nguyên nhân là do áp lực lạm phát gia tăng trở lại, bao gồm chi phí năng lượng liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời nâng các dự báo lạm phát cho giai đoạn 2026–2027. Các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và đưa ra quyết định theo từng cuộc họp, trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất định liên quan đến cả rủi ro lạm phát lẫn triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Các dự báo tháng 6 của ECB cho thấy sự điều chỉnh tăng đáng kể đối với cả lạm phát CPI và lạm phát lõi so với các ước tính hồi tháng 3. Đối với năm 2026, ECB đã nâng dự báo CPI lên 3,0% (từ 2,6% trong tháng 3) và lạm phát lõi lên 2,5% (từ 2,3%) — nguyên nhân chính vẫn là giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Đối với giai đoạn 2027–2028, ECB vẫn giả định rằng lạm phát sẽ dần quay trở lại gần mức mục tiêu 2%, mặc dù các dự báo tháng 6 cho thấy quá trình giảm phát sẽ gập ghềnh hơn so với những gì được kỳ vọng chỉ một quý trước đó. Điều đáng chú ý là dự báo lạm phát lõi năm 2028 đã được hạ xuống 2,2% (so với mức 2,5% dự báo cho năm 2026 trong báo cáo tháng 6), cho thấy ECB vẫn kỳ vọng áp lực giá cả sẽ giảm đáng kể trong trung hạn. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hôm nay — lần tăng đầu tiên sau nhiều năm — là tín hiệu rõ ràng cho thấy Hội đồng Thống đốc ECB đang xem rủi ro lạm phát kéo dài là vấn đề nghiêm trọng và không có ý định chờ cú sốc năng lượng tự biến mất.

Chủ tịch ECB sẽ giải thích chi tiết hơn về những cân nhắc đằng sau các quyết định này trong cuộc họp báo bắt đầu lúc 19:45 hôm nay.

EUR/USD giảm sau quyết định của ECB - phản ứng kinh điển kiểu “mua theo tin đồn, bán theo sự thật”. Việc tăng lãi suất đã được thị trường định giá hoàn toàn từ trước, khiến dư địa cho một bất ngờ mang tính “diều hâu” gần như không còn, từ đó kích hoạt hoạt động chốt lời trên các vị thế mua EUR. Đồng thời, tâm lý rủi ro trên thị trường bị ảnh hưởng mạnh sau khi Tổng thống Trump đăng tải một cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ sẽ “tấn công mạnh vào Iran trong ngày hôm nay”, làm leo thang căng thẳng địa chính trị và thúc đẩy làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn mới, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.