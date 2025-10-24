CẬP NHẬT MỚI: EURGBP giảm nhẹ mặc dù dữ liệu PMI từ Vương quốc Anh rất khả quan 🔎

- Khu vực tư nhân của Anh đã đạt được đà tăng trưởng khiêm tốn trong tháng 10, báo hiệu tháng tăng trưởng nhẹ thứ hai
- Khu vực tư nhân của Anh đã đạt được đà tăng trưởng khiêm tốn trong tháng 10, báo hiệu tháng tăng trưởng nhẹ thứ hai
- Dữ liệu cho thấy nền kinh tế có thể đã chạm đáy vào tháng 9
15:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 10:
-
PMI Dịch vụ S&P Global: thực tế 51,1; dự báo 51,0; trước đó 50,8
-
PMI Sản xuất S&P Global: thực tế 49,6; dự báo 46,6; trước đó 46,2
-
PMI Tổng hợp S&P Global: thực tế 51,1; dự báo 50,6; trước đó 50,1
Khu vực tư nhân của Vương quốc Anh ghi nhận mức cải thiện nhẹ về đà tăng trưởng trong tháng 10, khi PMI tổng hợp tăng lên 51,1 (từ 50,1), cho thấy tháng thứ hai liên tiếp có tăng trưởng nhẹ. PMI dịch vụ nhích lên 51,1, trong khi sản lượng công nghiệp chế tạo (manufacturing output) mở rộng lần đầu tiên trong vòng một năm, với PMI sản xuất đạt 49,6 — mức cao nhất trong 12 tháng. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa mạnh hơn và hoạt động bổ sung hàng tồn kho, dù xuất khẩu vẫn yếu do thuế quan của Mỹ và nhu cầu toàn cầu giảm sút. Tình hình cắt giảm việc làm đã chậm lại, và lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, được hỗ trợ bởi nguyên liệu thô rẻ hơn và đồng bảng Anh mạnh hơn — dù chi phí nhân công và năng lượng vẫn ở mức cao. Lạm phát giá đầu ra cũng giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 6. Theo Chris Williamson của S&P Global, các dữ liệu này cho thấy nền kinh tế Anh có thể đã chạm đáy vào tháng 9, song tốc độ tăng trưởng tổng thể vẫn rất yếu, chỉ khoảng 0,1% GDP. Các doanh nghiệp vẫn thận trọng trước ngân sách tháng 11, và niềm tin dù cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử.
