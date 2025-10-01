Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: EURUSD đi ngang sau khi CPI của Khu vực đồng Euro ổn định

16:05 1 tháng 10, 2025

16:00, Khu vực đồng Euro – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

  • CPI: thực tế 2,2% YoY; dự báo của Bloomberg 2,2% YoY; kỳ trước 2,0% YoY

  • Core CPI: thực tế 2,3% YoY; dự báo của Bloomberg 2,3% YoY; kỳ trước 2,3% YoY

  • HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: thực tế 2,4% YoY; kỳ trước 2,3% YoY

  • HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: thực tế 0,1% MoM; kỳ trước 0,3% MoM

Lạm phát khu vực đồng Euro tăng lên 2,2% trong tháng 9, đúng như kỳ vọng. Động lực chính đến từ lạm phát dịch vụ, tăng lên 3,2% so với cùng kỳ từ mức 3,1% trong tháng 8. Thực phẩm chưa qua chế biến vẫn là thành phần biến động mạnh nhất, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá năng lượng vẫn ở vùng âm -0,4% so với cùng kỳ, mặc dù tác động giảm phát đã dịu lại so với mức -2% trong tháng 8.

Đà tăng nhẹ của lạm phát củng cố quan điểm chấm dứt chu kỳ nới lỏng của ECB, trong bối cảnh cặp EUR/USD hiện đang đi ngang trong vùng hợp nhất giữa EMA10 và EMA30 trên khung M30 (quanh mức 1,175).

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

03.10.2025
13:47

Lịch kinh tế: Báo cáo NFP tháng 9 vẫn đang còn là ẩn số🔎

Trong điều kiện bình thường, báo cáo quan trọng nhất hôm nay sẽ là dữ liệu thị trường lao động Mỹ — NFP. Tuy nhiên,...

 09:36

Tin đầu ngày (03.10.2025): Chỉ số đi ngang khi tình trạng đóng cửa vẫn tiếp diễn, đồng USD phục hồi

  Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa sang ngày thứ hai và tình trạng bế tắc ngày càng sâu sắc...
02.10.2025
23:45

Bitcoin tăng 1,25% và vượt mốc 120.000 USD 🚀

Bitcoin tăng 1,25% hôm nay, giao dịch ở mức 120.200 USD. Ethereum có phiên mạnh mẽ hơn, tăng 2,20% lên 4.447 USD, trong khi vốn...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn