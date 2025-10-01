CẬP NHẬT MỚI: EURUSD đi ngang sau khi CPI của Khu vực đồng Euro ổn định

16:00, Khu vực đồng Euro – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

CPI: thực tế 2,2% YoY; dự báo của Bloomberg 2,2% YoY; kỳ trước 2,0% YoY

Core CPI: thực tế 2,3% YoY; dự báo của Bloomberg 2,3% YoY; kỳ trước 2,3% YoY

HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: thực tế 2,4% YoY; kỳ trước 2,3% YoY

HICP loại trừ năng lượng & thực phẩm: thực tế 0,1% MoM; kỳ trước 0,3% MoM

Lạm phát khu vực đồng Euro tăng lên 2,2% trong tháng 9, đúng như kỳ vọng. Động lực chính đến từ lạm phát dịch vụ, tăng lên 3,2% so với cùng kỳ từ mức 3,1% trong tháng 8. Thực phẩm chưa qua chế biến vẫn là thành phần biến động mạnh nhất, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá năng lượng vẫn ở vùng âm -0,4% so với cùng kỳ, mặc dù tác động giảm phát đã dịu lại so với mức -2% trong tháng 8.

Đà tăng nhẹ của lạm phát củng cố quan điểm chấm dứt chu kỳ nới lỏng của ECB, trong bối cảnh cặp EUR/USD hiện đang đi ngang trong vùng hợp nhất giữa EMA10 và EMA30 trên khung M30 (quanh mức 1,175).

Nguồn: xStation5