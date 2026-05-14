CẬP NHẬT MỚI: EURUSD hầu như không biến động sau dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ đúng kỳ vọng

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 4 đạt mức 0,5% theo tháng (m/m), đúng bằng kỳ vọng của thị trường. Kết quả đúng dự báo này không tạo ra bất ngờ lớn, nhưng đáng chú ý là các thành phần chi tiết bên dưới. Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô tăng 0,7% m/m (kỳ vọng 0,7%), trong khi nhóm dữ liệu được theo dõi sát sao là Control Group đã vượt kỳ vọng - tăng 0,5% so với dự báo 0,3%.

Mức tăng mạnh của Control Group đặc biệt quan trọng, bởi nhóm này được đưa trực tiếp vào tính toán GDP thông qua thành phần tiêu dùng cá nhân. Kết quả vượt dự báo cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn tương đối vững vàng bất chấp môi trường giá cả duy trì ở mức cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần: 211 nghìn, kỳ vọng 205 nghìn

Số đơn tiếp tục nhận trợ cấp: 1,782 triệu, kỳ vọng 1,780 triệu

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng về mặt phương pháp luận cần được chú ý - doanh số bán lẻ không được điều chỉnh theo lạm phát. Điều này có nghĩa là một phần mức tăng danh nghĩa đơn giản phản ánh giá cả cao hơn chứ không phải khối lượng mua sắm thực tế tăng lên. Sau dữ liệu CPI hôm thứ Ba xác nhận áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, bức tranh thực sự về chi tiêu tiêu dùng có thể kém tích cực hơn so với các tiêu đề chính.

EURUSD hầu như không có nhiều biến động sau khi dữ liệu được công bố.

