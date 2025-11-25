CẬP NHẬT MỚI: EURUSD phản ứng nhẹ sau dữ liệu PPI và Doanh số bán lẻ từ Hoa Kỳ

Lạm phát tháng 9 của Hoa Kỳ:
-
PPI tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, đúng như dự báo 0,3%.
-
PPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,1%, thấp hơn kỳ vọng 0,2%.
-
PPI tháng 9 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 2,6%.
-
PPI lõi tăng 2,6% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng 2,7%.
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ:
-
Doanh số bán lẻ (Retail Sales) trừ ô tô tăng 0,3%, đúng dự báo 0,3%.
-
Doanh số bán lẻ tổng thể chỉ tăng 0,2%, thấp hơn mức kỳ vọng 0,4%.
-
Nhóm “Retail Sales Control Group” tăng 0,1%, thấp hơn dự báo 0,3%.
Bức tranh dữ liệu khá trái chiều, nhưng điểm đáng chú ý nhất là sự suy yếu trong doanh số bán lẻ, cho thấy người tiêu dùng có thể đã bắt đầu chững lại sau nhiều tháng chi tiêu mạnh. Sau khi dữ liệu được công bố, cặp EUR/USD giảm nhẹ, dù mức giảm không quá đáng kể.
